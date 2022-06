Alba Díaz triunfa con el vestido firmado por su madre que marca las curvas

Elegir un vestido para un gran evento no es tarea fácil y es que las novias no son las únicas que lo tienen complicado a la hora de elegir el mejor look. En cada una de estas celebraciones las invitadas dedican horas y horas de su tiempo a buscar el mejor estilismo, el que resalte lo mejor de su físico y disimule lo que les guste un poquito menos.

Los escaparates de las tiendas se convierten en un gran lugar para tomar inspiración, pero también las redes sociales, donde las influencers, que también tienen bodas, muestran cada fin de semana los estilismos que les han conquistado. Alba Díaz (22 años) es el último ejemplo y es que la joven ha viajado hasta la ciudad malagueña de Marbella para ser testigo del 'sí, quiero' de dos amigos.

Para una cita tan especial ha elegido a su diseñadora favorita, que no es otra que su madre, Vicky Martín Berrocal (49). Entre la amplia colección de Victoria, como se llama su firma de moda, destaca un vestido de un delicado color verde menta, un tono que es tendencia este verano.

Se trata del modelo Qaia, un vestido confeccionado en punto de seda asimétrico que destaca por su cuerpo asimétrico en palabra de honor. Mientras que deja el hombro izquierdo al aire, el derecho se cubre con una banda ancha que nace de la cintura y remarca el hombro gracias a su volumen. El escote, por su parte, es drapeado.

La cintura queda enmarcada gracias a una cinturilla que enmarca la figura, potenciando las caderas a la vez que el tejido drapeado disimula la parte del abdomen, creando un efecto faja.

La falda es totalmente lisa, de corte midi y solo cuenta con un detalle, una discreta abertura en la parte trasera. Una pieza que habla por sí misma, fabricada en España, y que, como ha demostrado Alba, como mejor queda es con un recogido, en su caso una coleta con raya al medio muy depurada.

La pieza se puede comprar a través de la página web de la firma -también en color nude- y está disponible en tallas desde la 36 a la 44. Eso sí, ya se nota el 'efecto Alba' y es que en cuatro de las tallas aparece el mensaje "Estoy en producción y tardaré un poquito más", que anuncia que está agotado. En cuanto al precio, este es de 295 euros.

