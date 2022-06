Letizia sorprende con su nuevo look: pelo más corto y un baño de color que disimula sus canas

Este martes, día 21 de junio, no queremos empezar por el look de la reina Letizia (49 años) porque la noticia no está en su vestido o en los zapatos que ha lucido, está en su cabello. Por fin se ha cortado el pelo y nosotras queremos darle la importancia que se merece.

Un buen corte, como los que ella se hace, casi siempre pasa desapercibido, y más en su caso, que solo se ha cortado las puntas. Pero por muy ligero que haya sido el cambio, cuando lo hace le quita años de encima y le da un toque mucho más elegante y sofisticado a su imagen. La reina Letizia está mucho más guapa.

Por otra parte, parece que luce un cabello algo menos bicolor -blanco y negro- y exhibe un tono más matizado en castaño. Puede que la Reina haya recurrido a un baño de color con el que disimular sus canas que en esta ocasión prácticamente no aparecen en las fotografías.

La reina Letizia ha recuperado su vestido camisero de Hugo Boss. Gtres

La esposa de Felipe VI (54) ha enseñado su nuevo peinado durante la reunión que ha presidido con el Rey en el Palacio Real de Madrid, y con los patronos de la Fundación Princesa de Asturias.

Todos sabemos que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (16), ya está aquí de vacaciones, así que podría haberles acompañado, ya que la que ostenta ese título es ella. Pero como ocurrió el pasado viernes, en su ausencia en el cumpleaños de Ingrid de Noruega (18), aquí nadie explica ni cuenta nada. El caso es que la novedad es el corte de pelo, porque el outfit es cien por cien repetido.

Se trata de un vestido camisero, de estampado en cebra, de largo midi y cinturón, para llevarlo bien apretado, a juego. Está firmado por Hugo Boss y tiene el nombre de Danimala. Cuando ella lo adquirió tenía un precio de 399 euros. La primera vez que lo vimos fue al aterrizar en La Habana, Cuba, durante su visita de Estado en noviembre de 2019.

La Reina ha recuperado de su joyero sus dobles dagas de diamantes de Gold & Roses. Gtres

En aquel momento nos llamó mucho la atención, ya que unos días antes, había lucido un conjunto de falda y camisa firmado por la diseñadora Victoria Beckham (48), que era prácticamente igual. Este martes por la mañana lo ha combinado de la misma manera que el día que lo estrenó, con los salones destalonados en fucsia de la línea CH de Carolina Herrera.

En aquella ocasión en Cuba lució un bolso XXS a juego, esta vez se lo ha debido dejar en casa, ya que tenía que usar las dos manos para saludar a todos los patronos de la Fundación. En cuanto a las joyas, por lo menos ha lucido unos pendientes con peso, como son los Doble Daga de la firma española Gold & Roses, que, al estar hechos en oro rosa y diamantes, están al nivel del escenario de esta mañana, el Palacio Real.

En la mano, cómo no, el anillo de Karem Hallam. Aunque no se trata de un look que vayamos a recordar para siempre, un vestido más de los cientos que tiene en su armario, nos alegramos de que por lo menos se haya cortado un poco el pelo, rejuveneciendo así su imagen.

