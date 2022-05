El nuevo flequillo de Ana Terradillos, lo más demandado en peluquerías esta primavera

Ana Terradillos (49 años) se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla. La periodista lleva años trabajando en El programa de Ana Rosa, donde sustituye a Ana Rosa Quintana (66) en la mesa política durante sus vacaciones y también ahora durante su baja por enfermedad.

Muy profesional y siempre con una sonrisa en la boca, la vasca ha protagonizado un ligero cambio estilístico de cara a este miércoles 4 de mayo que le sienta muy bien. Desde hace un tiempo, la comunicadora ha convertido el flequillo en una de sus señas de identidad, demostrando que es una tendencia que se verá mucho en la temporada primavera-verano.

Así se ha dejado ver en el street style y en famosas como Lucía Rivera (23) o Natalia Verbeke (47) sino que resistiría siendo uno de los estilismos más pedidos con llegada del buen tiempo.

Comparativa del cambio de 'look' de Ana Terradillos. A la derecha, con su nuevo flequillo. Telecinco

De manera habitual, Ana lo lleva abierto, dejando la mirada libre y también mostrando parte de su frente. Esta variedad, también conocida como flequillo cortina tiene el plus de que sienta bien a todo el mundo y es perfecto para cuando el pelo va creciendo. Y aunque le sentaba muy bien, la comunicadora ha querido probar una versión diferente.

Se ha cortado unos centímetros para poder llevarlo de un modo más tradicional. Eso sí, manteniendo la misma frescura huyendo del espesor y optando por un flequillo desfilado en el que solo caen algunos mechones sobre su rostro.

El resultado no podía ser mejor y es que Ana Terradillos ha conseguido un look mucho más fresco. No solo se ha cortado el flequillo, también el resto del cabello, realizándose unas favorecedoras capas que aportan volumen a su peinado y enmarcan su rostro. En cuanto al color, este es el mismo de siempre, unas ligeras mechas en tonos rubios y castaños que suavizan su rostro.

Desde que aterrizó en El programa de Ana Rosa la colaboradora ha ido cambiado su estilismo en varias ocasiones, igual que lo han hecho el resto de sus compañeras. Y aunque se ha mostrado fiel a las tendencias, como ha demostrado al apuntarse a una nueva versión de flequillo, siempre lo ha hecho siguiendo su gusto.

Ana Terradillos durante el programa del 4 de mayo. Telecinco

Mientras que para el trabajo apuesta por colores potentes y lo que se conoce como looks de oficina, para el día a día prefiere opciones más cómodas. Así lo demuestra en sus redes sociales, donde sin perder su esencia se muestra con jerseys, pantalones vaqueros, vestidos y blusas con lo que demuestra que le gusta cuidar su imagen delante y detrás de las cámaras.

