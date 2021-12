Esta Navidad regala cashmere y punto, la mayor variedad para el invierno la tienes en El Corte Inglés

Durante los meses de invierno es esencial contar con esas prendas que nos hagan lucir espectaculares sin pasar frío. Algunos de los regalos más especiales para estas fechas tan señaladas son las prendas de punto, entre las que destacan, por ejemplo, aquellas confeccionadas con cashmere, un tejido de gran calidad y muy versátil para esta época del año.

Desde la redacción de El Español hemos seleccionado varios productos para hombre y mujer de El Corte Inglés, siendo el cashmere uno de los protagonistas en este listado por cualidades como su tacto sedoso y ligero. La variedad de modelos y colores que ofrecen este tipo de tejidos son perfectos para construir un fondo de armario intemporal pero sobre todo, un regalo con el que acertarás seguro.

Además de las prendas y accesorios que te recomendamos a continuación, puedes descubrir más opciones visitando la página oficial de El Corte Inglés, descargar su App para acceder cómodamente desde tu móvil o acudir directamente a las tiendas físicas. Y gracias a sus servicios de financiación podrás realizar la compra en el momento e ir pagándola a plazos.

Calidez y calidad para ella

Jersey 100% cashmere de Woman El Corte Inglés

Si hay una prenda que no puede faltar en cualquier armario de invierno es un jersey de cuello alto. Si, además, apostamos por uno de cashmere como este modelo que te recomendamos, no fallaremos con nuestros regalos navideños. Este, de la colección Woman de El Corte Inglés, está disponible en multitud de colores y tiene detalles como las terminaciones en canalé en el cuello y mangas. Una prenda versátil, atemporal y de calidad.

Jersey de cashmere cuello pico de Woman El Corte Inglés

Otra opción de cashmere pero con un estilo más ligero es este jersey de cuello de pico. Al igual que el modelo anterior, esta prenda es perfecta para utilizarla los días de diario, a la hora de ir a trabajar o realizar cualquier tarea durante la semana sin faltar a los básicos que se repiten cada invierno.

Jersey con capucha de Southern Cotton

Durante esta época del año pasamos mucho tiempo en casa, aprovechando todo el tiempo posible con familiares y amigos. En casa buscamos la comodidad, pero también podemos ir a la última con prendas como este jersey con capucha de algodón de la marca Southern Cotton de El Corte Inglés. Si quieres hacer un regalo redondo, puedes combinarlo con el jogger a juego para el conjunto más cómodo con el que disfrutar de las fiestas al calor del hogar.

Pantalón de mujer ancho y fluido de Easy Wear

Una de las prendas que más están triunfando este año son los pantalones anchos por su comodidad y textura suave. Están diseñados tanto para utilizarlos en casa a diario como para salir, por lo que son un regalo muy versátil. Los que te presentamos a continuación son de la marca Easy Wear y están disponibles en color gris claro y amarillo.

Jersey jacquard de Lloyd’s

No podía faltar en esta selección un jersey con un motivo más navideño e invernal si estás pensando en hacer un regalo más especial. Este jersey de jacquard de Lloyd’s está confeccionado con un tejido de lana y mohair, una fibra procedente de la cabra de Angora, que le aporta suavidad y brillo al conjunto.

Imprescindibles de punto para ellos

Chaqueta de punto de cashmere de Emidio Tucci

Cuando hablamos de prendas y regalos de calidad, no puede faltar esta chaqueta de punto de cashmere de Emidio Tucci para hombre. Ofrece un acabado muy suave gracias al cashmere, ya que es un material muy respetuoso con la piel. Esta chaqueta es ideal para llevarla abotonada para lucir más elegante, o abierta para darle un toque más casual.

Jersey de hombre multicolor de Dustin

Para aquellos busquen una prenda que regalar más acorde con las fechas, te recomendamos este jersey de 100% algodón de la marca Dustin con un estilo algo más navideño. Destaca por su diseño multicolor, con estampado alpino y cuello alto. Es ideal para combinar con pantalones o vaqueros.

Bufanda de cashmere de Emidio Tucci

Esta bufanda de cashmere de Emidio Tucci se convertirá en el accesorio perfecto para este invierno. Tiene un diseño sencillo y liso, perfectamente combinable con una camisa o un jersey. Un detalle perfecto para sorprender a cualquiera, puesto que podrás escoger entre un montón de colores.

Jersey de lana de Polo Ralph Lauren

Los jerséis con diseño de ochos inspirado en las amarras de los pescadores son prendas que nunca pasan de moda. Por esta razón, este, fabricado de lana de la reconocida marca Polo Ralph Lauren, se puede convertir en un regalo que guste estas Navidades. Está hecho de cashmere italiano y cuenta con cuello redondo y puños acanalados.

Chaqueta de punto azul marino de Emidio Tucci

En esta selección no podía faltar esta chaqueta de punto de color azul marino con corte de americana, dos bolsillos y cierre de botones. Es un regalo con el que acertarás fácilmente, ya que se trata de una prenda elegante y sencilla, perfecta para utilizarla en ocasiones especiales, como cenas en pareja, reuniones de trabajo, etc. Aunque también se le puede dar un toque más casual llevándola desabrochada y con una camiseta de algodón debajo; una combinación ideal para no renunciar al estilo.

Guantes de hombre Colección Black camel de Emidio Tucci

Estos guantes de cashmere de Emidio Tucci se convertirán en el complemento favorito de todo aquel que se los ponga. Están fabricados en 100% de cashmere, con lo que se convertirán en un elemento duradero en el armario del afortunado que los reciba esta Navidad.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha del 30 de diciembre de 2021.

