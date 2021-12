Sara Carbonero convierte en tendencia su última manicura: 'nude' y geométrica

Sara Carbonero (37 años) tiene una faceta de influencer con la que consigue poder de moda todo lo que lleva. No solo en lo referente a moda o calzado, también en temas de belleza. Sus manos suelen ser el objeto de muchas miradas, tanto por las joyas con las que suele decorar sus dedos como por las manicuras que se realiza y que convierte en tendencia.

La última no iba a ser menos y es que la periodista ha dado con una combinación que lo tiene todo para enamorar: elegante, sofisticada y perfecta tanto para uñas cortas como largas. Además, no está realizada con tonos estridentes, por lo que son perfectas para aquellas personas a las que le gusta llevar las uñas arregladas pero sin llamar la atención.

Sobre una base muy natural en un color nude, levemente rosado, Sara ha optado por una decoración de figuras geométricas en negro de lo más original. No solo porque dan un toque diferente al nail art sino también porque es diferente en cada dedo de cada mano. En una de ellas, el pulgar tiene dos puntas de flecha, el índice un punto, el corazón una combinación de dos rayas y dos puntos, el anular tres puntos de diferente tamaño y el meñique una línea. La otra mano era totalmente diferente.

Sara Carbonero ha reinventado la manicura 'nude'. Instagram

Una forma muy sencilla de transformar un diseño clásico y sencillo en pura tendencia que además se puede personalizar al máximo, pues cada persona puede elegir las formas o símbolos que más le gusten y su ubicación, así como utilizar runas vikingas. Además, las más hábiles pueden probar a hacérselo en casa y es que este diseño de uñas no es nada excesivo.

Ella, en cambio, acudió a uno de los salones de moda en Madrid, Barokah Gang, que compartió un pequeño vídeo en sus redes mostrando el resultado final de la periodista, que para la sesión beauty llevaba un jersey de Zara que consiguió agotar.

La ex de Iker Casillas (40) siempre se ha preocupado mucho de su aspeco y, pese a que su profesión no está en las redes sociales, cuenta con una gran legión de seguidores que no solo está atenta al contenido de sus publicaciones, también a los estilismos que luce. Sara es una it girl en toda regla en la que inspirarse para tomar nota de qué es lo que va a estar de moda porque todo lo que ella se pone, triunfa.

