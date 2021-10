Descubre cuál es el sérum potenciador de pestañas número uno en ventas en Amazon

La compañía de venta online Amazon es como el bolso mágico de Mary Poppins en el que se puede encontrar de todo y de manera inagotable. Cualquier cosa que imagines estará, seguro, en la plataforma de alcance mundial. Entre lo que más buscan los clientes de la famosa web se encuentran cosméticos para el maquillaje, pues mientras las existencias se agotan a menudo en las perfumerías oficiales, en Amazon la probabilidad de hallar stock disponible es muy alta.

Las máscaras de pestañas y todo lo relativo a la belleza de los ojos son, sin duda, lo más demandado. En este apartado se puede encontrar un ránking de artículos más vendidos y en la posición número uno está un sérum potenciador de pestañas.

Este es el sérum de Pestañas Potenciador Lash Sensational más vendido de Amazon.

Este producto está fabricado por Maybelline New York y pertenece a su gama Lash Sensational. Con los 5,3 mililitros de contenido que tiene y por los solo 8,90 euros que cuesta puedes presumir de una mirada perfecta en tiempo récord. Cuando las mascarillas llegaron a nuestra vida a causa de la pandemia, muchos comprendimos lo importante que era lucir una mirada sana y bella. Así que productos como este han aumentado sus ventas desde hace año y medio. El sérum de Maybelline, pese a que tiene como objetivo la protección de las pestañas, consigue también una mirada irresistible. "Un desmaquillado agresivo, un uso excesivo de pestañas postizas, estrés o carencias alimentarias son algunas de las muchas y diversas causas que propician la pérdida de pestañas", se expresa junto a la descripción del producto.

Su modo de utilización es muy sencillo y consigue resultados muy rápidos. Se ha de aplicar durante ocho semanas, por la mañana y por la noche, siempre sobre las pestañas limpias y desmaquilladas, y así verás cómo tus pestañas recuperarán poco a poco su vitalidad. De hecho, a partir de la cuarta semana tú mismo/a atestiguarás lo densas y tupidas que lucirán tus pestañas -tal y como ha demostrado un test realizado en 65 mujeres en los términos citados-.

Sencillísimo de usar, pues no requiere ninguna técnica en particular. Pese a ser un sérum no supone que tenga que aplicarse de una manera especial o con riguroso cuidado, ya que el modo de utilización es idéntico al de una máscara de pestañas. Con unas pocas pinceladas diarias conseguirás reparar las pestañas dañadas y ver cada día tu mirada más deslumbrante.

A partir de la semana 4 de aplicación notarás los resultados en tu mirada.

Algunas personas sienten cierto rechazo a este tipo de productos porque creen que podrán ser agresivos para una parte tan sensible como son los ojos, pero el sérum de Lash Sensational está creado con una mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados y no dañinos. Su fórmula está compuesta a partir de principios activos que fortalecen y acondicionan las pestañas más estropeadas. ¿Qué ingredientes son? La arginina -con altas cualidades reparadoras-, y la pro-vitamina 5 -experta en zonas delicadas-. Nada puede fallar.

