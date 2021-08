El 'superperfilador' y el labial de Mercadona que prometen volumen XXL

La tendencia marca que se llevan los labios con volumen y para aquellas a las que la naturaleza no les haya dotado de ellos, existen algunas soluciones: desde tratamientos médico estéticos, hasta trucos de contouring, que consisten en oscurecer el perfil para crear una sensación óptica más prominente.

En esta búsqueda constante de unos labios más grandes, las usuarias de la red social TikTok se han convertido en investigadoras expertas y como todo lo que pasa por esta aplicación, su último hallazgo se ha viralizado. Se trata de un dúo de productos que debido a las constantes recomendaciones desde la plataforma, cuesta encontrarlo en el supermercado. Debido a la avalancha de clientes que dicen haber encontrado la solución perfecta para sumar una talla a sus labios, a las pocas horas de llegar a los estantes, se agota.

La primera de las referencias es el tono 6 de la colección fija de labiales mate de Deliplus, cuyo precio por unidad es 3,50 euros. Es un color nude rosado que simplemente enfatiza el tono natural del labio. Pero el truco está en usarlo junto al segundo producto, el perfilador número 4 que recibe el nombre de Canela y cuesta tan solo 2,50 euros.

Los dos productos de belleza de Mercadona que se han viralizado en Tiktok. Mercadona

Y no basta con hacerse con los dos productos, algo ya de por sí complicado debido a la alta demanda. Desde TikTok se difunde un ritual concreto para conseguir el objetivo de agrandar los labios. Se debe empezar perfilando el contorno de estos ligeramente por fuera de su forma natural. Después, se procede a aplicar el labial, sin difuminar completamente los dos productos, para que se produzca un ligero contraste entre el lápiz, más oscuro, y el labial.

La combinación del tono oscuro aplicado en el exterior y el más claro en el resto del labio es lo que consigue esa sensación de volumen tan deseada. Además, son dos productos de acabado muy natural que permiten poner en práctica este tutorial a diario. Para un acabado profesional, al ser la barra una fórmula de acabado mate, es recomendable realizar una exfoliación con un producto específico para labios antes de que aplicar este dúo mágico.

"El color es muy bonito" explica Angie, una de las usuarias que lo ha probado en la reda social. "A mí me gusta mucho, al ser mate no pretendo que sea hidratante y no es de los que más resecan", añade Jeana.

