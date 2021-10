El flequillo se adueña de las tendencias capilares este otoño: los tres estilos más demandados

Con la llegada de la bajada de las temperaturas, España se pone en 'modo otoño-invierno' y los ciudadanos hacemos el cambio de armario para rescatar las piezas más abrigadas poco a poco. Pero no solo modificamos los estilismos, a veces también apetece alterar el look capilar. Esta transformación no tiene por qué suponer un cambio radical en la cabellera o tener que deshacerte de tu larga melena o teñir tu pelo, en ocasiones es solo cuestión de un pequeño tijeretazo en la frente. Sí, estamos hablando del famoso flequillo.

En verano, con el calor, el pelo sobre la frente puede llegar a ser molesto, pero con el frío es mucho más fácil de llevar y aporta calidez al rostro. Pero no todos los flequillos son iguales ni consiguen el mismo efecto en nuestras facciones. Así que toma nota sobre los tres que van a triunfar esta temporada en las peluquerías.

1. Liso y poblado

Este tipo de cambio capilar es perfecto para las personas con rostros ovalados o alargados. La forma recta del flequillo consigue recortar la estructura de la cara y remarca la mirada y los pómulos. Tus facciones se verán más redondeadas y aniñadas en cuestión de segundos tras dar el corte de tijera sobre tu frente. Lo ideal es que el flequillo se extienda hasta la altura de las cejas, sin que llegue a molestar en los ojos, pero justo al ras, solo así se potenciarán sus efectos. Si tienes tendencia al pelo graso, recuerda no tocarlo en exceso y alíate al champú seco.

Bella Hadid con flequillo liso y poblado. Gtres

2. Desenfadado

Este estilo abarca diferentes tipologías. Todo depende de la textura, la forma o lo domable que sea tu cabello. Hay que tener en cuenta todos esos factores para crear un flequillo idóneo para ti. Aquí entran desde los que se cortan de manera asimétrica -dejando los lados más largos y el centro más corto-, hasta los rozados, que tienen un método de corte más especial, aunque su resultado es siempre divino y favorece a todo tipo de formas faciales. Además, en este estilo también de debe atender con rigurosidad al lugar en el que la persona suela llevar la raya del pelo, pues cambia mucho la estructura del flequillo y la cantidad de pelo que habrá en él. Este tipo de flequillo es más creativo y suele ser una 'negociación' entre el peluquero/estilista y el cliente.

Selena Gomez muestra su cabellera rizada con flequillo. RRSS

3. A los lados

Son muchas personas las que no se decantan por el flequillo debido a que les resulta incómodo de cuidar y les llega a incomodar en su día a día. Pero para este tercer tipo de flequillo no hay excusa que valga. Se trata de un estilismo capilar muy cómodo pues ni resulta complicado de cuidar, ni se engrasa ni molesta a los ojos. El flequillo 'tipo ventana', se caracteriza por mostrarse a los lados de la frente, donde comienza cada lado de la melena, por lo que solamente ejerce de marco para enfatizar la mirada y empequeñecer el tamaño de la frente.

Violeta Mangriñán, con flequillo largo y abierto en el centro. RRSS

