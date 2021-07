Cinco peinados fáciles para eventos que puedes hacerte tú misma

Una mala experiencia común a la hora de acudir a la peluquería es ir con una idea pensada que no tiene nada que ver con aquel trabajo con el que se termina saliendo por la puerta del salón. A veces es porque el cliente no comunica de manera eficiente lo que realmente quiere y otras veces es porque el peluquero no lo termina de entender y decide hacer una interpretación libre.

De igual manera, en los últimos años los eventos formales han relajado sus protocolos y looks con lo que antes era impensable acudir a una boda, un bautizo o una comunión, ahora son casi norma, esto afecta tanto a los peinados como al vestuario. Una prueba de ello es que muchas de las invitadas que acudieron el pasado 24 de julio a la boda de Lucía Bárcena (28 años) y Marco Juncadella (36), lo hicieron con alpargatas. En cuanto a peinados se pudo ver a una elegante María Pombo (26), combinando un espectacular vestido de Redondo Brand con un peinado de lo más natural, trencitas de moda incluidas.

Siguiendo su estela y la de muchas otras celebrities EL ESTILO ha recogido cinco peinados vistos en eventos y alfombras rojas que se pueden reproducir fácilmente en casa. De esta forma, evitaremos enfados con peluqueros y esta decisión también se verá reflejada en nuestro bolsillo.

Blanca Suárez, con moño de bailarina. Gtres

El nuevo moño de bailarina

Es un peinado clásico, pero no por ello se debe descartar. Actualmente no se lleva el tradicional recogido pulido, tal y como lo lucen las bailarinas de danza clásica. En la imagen, Blanca Suárez (32) lo luce dejando la parte delantera con mucha textura, como si el moño se hubiera realizado con los dedos y no con un peine. Una vez hecha la coleta de esta forma, solo queda retorcerla sobre sí misma y fijarla con horquillas. Queda a la elección de cada una decorar con las perlas que lleva la intérprete en los laterales o prescindir de ellas.

Coleta baja con ondas

Que los peinados naturales sean tendencia no significa que tengamos que descartar automáticamente los clásicos atemporales. La coleta baja es uno de ellos y es muy apropiada cuando se lleva algún adorno en la zona de los hombros, o esta parte de cuerpo queda al descubierto y no se le quiere restar protagonismo. Añadirle ondas es un detalle más que hace el peinado más sofisticado. Para conseguirlo crearemos primero los bucles de medios a puntas con una tenacilla -este paso solo es cuestión de paciencia-. Después peinaremos toda la melena sin miedo a deshacer las formas creadas para que todas las ondas se acomoden de una manera uniforme, un detalle que tiene un punto muy retro. Tras esto, recogeremos el pelo con una goma a la altura deseada y, finalmente, separaremos un mechón de la zona de la coronilla y lo enrollaremos sobre la goma, fijándolo con una horquilla.

Maria García de Jaime, con coleta baja. Redes sociales

Melena 'bob' con textura

Si alguien ha demostrado que el pelo corto no es aburrido es la actriz Lucy Boynton (27). Cada una de sus apariciones en una alfombra roja es una lección de creatividad. La intérprete ha jugado con todo tipo de accesorios en su melena, pero también se ha rendido a la forma natural de su cabello en infinidad de ocasiones. Para seguir su ejemplo no hay más que acomodar la melena, partir la raya al lado que más nos favorezca e introducir el lateral que quede más despejado de cabello detrás de la oreja. Finalmente, ayuda de un producto de finalización -para evitar que los pelitos rebeldes quiten brillo al resultado final- haremos que el peinado permanezca durante horas.

Lucy Boynton con su melena 'bob' peinada con mucha textura. Gtres

Ondas ligeras con diadema

Encontrar un accesorio bonito que suba el nivel del estilismo elegido es una tarea complicada, pero a veces el azar hace de las suyas y se halla el complemento deseado en la situación más inesperada. En ese caso, lo mejor es no renunciar a la posibilidad de, por lo menos, probarlo. Una diadema, un pasador o unas horquillas decoradas son elementos fáciles de colocar con los que se puede aportar elegancia a looks sencillos. Marta Hazas (43) escoge una fina diadema de flores negras que destaca sobre su melena rubia ondulada ligeramente.

Marta Hazas con diadema de flores. Gtres

Melena pulida con raya al medio

Ya sea con secador o con plancha, un cabello trabajado siempre se percibe como un peinado más elegante. Las melenas largas y extralisas fueron un clásico de los años 90 y aunque ahora no pasan por su momento más popular, se trata de un peinado sencillo y recurrente. En la imagen, la actriz Xenia Tchoumi (33) lleva la raya al medio y estos mechones están fijados a la coronilla, sobre los mismos se ha aplicado un producto de acabado en brillo, que puede ser una crema de peinado. Esta apuesta beauty es muy cómoda de llevar, ya que aunque se deja la melena suelta, los dos mechones delanteros mantienen la cara despejada.

Xenia Tchoumi con melena pulida. Gtres

