El truco de Laura Matamoros para llevar las 'baby braids' mejor que nadie

Que Laura Matamoros (28 años) tiene una melena saludable y brillante es algo que nadie discute. La madrileña ha ido modificando su largo y a veces ha aclarado el tono algunas mechas, sin embargo, el volumen xxl, ha sido siempre su seña de identidad -y la envidia de muchas-.

Su trabajo en redes sociales le obliga a estar al tanto de todas las tendencias de moda y belleza y no ha dudado en sumarse a una de las últimas modas capilares que ha revolucionado el panorama de las influencers: las baby braids.

Estas trencitas que se distribuyen al gusto por todo la melena aportan cierto toque desenfadado a cualquier look. Sin embargo, algunas de las prescriptoras de estilo, como María Pombo (26), las ha llevado incluso en ocasiones más formales como bodas y bautizos.

Estas trenzas parecen fáciles de elaborar, consisten simplemente en coger pequeños mechones de pelo, dividirlos en tres, entrecruzarlos al estilo clásico y poner una goma al final para que no se deshaga. Sin embargo, cuando el peinado está elaborado por un profesional siempre se eleva el nivel gracias a sutiles detalles.

Algunos momentos de los stories en los que Laura y Eva explican cómo se hace el peinado. Redes sociales

Esto es justo lo que ha compartido con sus seguidores la hija de Kiko Matamoros (64), que ha contado con la ayuda de la estilista Eva Escolano para sus baby braids. Gracias a esto, Laura ha conocido una manera de trenzar el cabello sin necesidad de poner ninguna sujeción al final, de forma que el peinado queda mucho más natural e integrado en la melena.

En un gesto de generosidad, la hermana de Diego Matamoros (34) ha compartido este secreto profesional con sus seguidores a través de sus stories. En estos vídeos, mientras la peluquera está centrada en el cabello de la influencer, va explicando los pasos a seguir para lograr el peinado.

Para conseguir el resultado que ha mostrado Laura al final del proceso, según explica Escolano, se debe empezar colocando una goma al final del mechón. Después se comienza con el cruzado del cabello por el centro del mismo, de manera que la trenza se va construyendo tanto por arriba como por abajo. Cuando queda hecho todo el mechón, se introduce el extremo por el centro del mismo, justo por donde se realizó el trabajo de trenzado. Es entonces cuando se puede quitar el coletero, sin miedo a que la trenza se deshaga.

Eva Escolano es una reputada estilista en cuyas manos se han puesto las caras más conocidas del panorama social español: Mónica Cruz (44), Ana Guerra (27) o Marta Hazas (43) son algunas de las celebrities españolas que conocen su magia a las brochas y a los cepillos. Unos nombres al que ahora se une el de la televisiva madrileña.

Laura Matamoros, durante su estancia en Marbella. Redes sociales

Laura Matamoros ha viajado hasta Marbella, lugar desde el que ha compartido este tutorial de peluquería improvisado. En la ciudad malagueña está pasando unos días de descanso en un conocido hotel. Pero, a pesar de estar de vacaciones, la madrileña no ha dejado de compartir contenido en sus redes sociales. Además de experimentar con los peinados de temporada, está publicando numerosos looks veraniegos que demuestran que no hay por qué perder el estilo al borde de la piscina o en la orilla del mar.

[Más información: 'Baby braids', las trenzas que marcan tendencia para las que no necesitas ninguna habilidad especial]

Sigue los temas que te interesan