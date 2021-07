Estos son los cuatro mejores peinados de playa para este verano

Ante las vacaciones de verano, se terminaron las preocupaciones sobre cómo ir peinada, gracias a las recomendaciones de Tommaso Incamicia, estilista del salón de culto My Place Hair Studio en Milán. Según su cualificada opinión, suelto o fruncido, ondulado o liso son las cuatro formas de peinar tu cabello durante las vacaciones.

Las ondas naturales, los recogidos bajos desordenados, el moño alto con foulard y el efecto mojado -wet look- son sus propuestas para tus looks de playa, todas con productos de Davines. A continuación, se explican detalladamente los cuatro modelos de peinado que arrasarán en este periodo estival.

1. Ondas naturales

"Sobre el cabello secado con toalla, aplica Volu Hair Mist para dar volumen al cabello: enfócate en el cuero cabelludo, pero no olvides los largos. Peina para distribuir bien el producto. Después, utiliza el secador de pelo a temperatura moderada, para no estresar la fibra capilar. Si tienes el cabello fino, intenta secarlo al revés para agregar volumen. Si es necesario, usa un cepillo para quitar el frizz de las puntas. Sigue tu línea natural para crear la línea y reforzar las ondas con una plancha o dos. Finalmente, pulveriza More Inside Dry Texturizer en los mechones aún cerrados para dar estructura y pasa los dedos por tu cabello y rocía Shimmering Mist para obtener más brillo".

El recogido bajo desordenado y el moño bajo con foulard.

2. Recogido bajo desordenado

"Seca tu cabello de forma natural con un secador de pelo a temperatura moderada. Aplica Sea Salt Spray y trabaja ligeramente el cabello con las manos para dar textura y dibujar pequeños mechones. Crea una cola de caballo baja y suave. Luego, enrolla tu cabello deteniéndolo con pinzas u horquillas, dejando escapar algunos mechones para lograr un efecto desordenado. Fija todo con Strong Hold Hair Spray de More Inside”.

3. Moño alto con foulard

"Seca completamente tu cabello y aplica un chorrito de Dry Texturizer para darle cuerpo. Luego cepilla hacia atrás. Haz una cola de caballo, no muy alta pero por encima del hueso occipital para crear una línea recta que une el mentón, los pómulos y la cabeza. Luego, quita algunos mechones de la cola y déjalos caer al frente, como si fueran dos mechones al azar. Tira del pelo de la cola hacia la frente robándolo del elástico para crear un look desenfadado y darle volumen y naturalidad. Fija con Strong Hold Hair Spray de More Inside. Para terminar, crea un recogido enrollado en la cabeza y asegúralo en la parte superior con horquillas. Envuelve un foulard alrededor del cabello y crea un lazo lateral sobre su frente. Para evitar que la tela quede demasiado suelta alrededor de la cara, mete debajo la tela restante".

4. Efecto mojado

El efecto mojado.

"Una vez que se haya lavado el cabello, elimina el exceso de agua frotando con una toalla. Si es poroso y retiene demasiada agua, también puedes darle un golpe. Pero recuerda que tu cabello debe permanecer húmedo para lograr este look. Mezcla en tus manos el Texturing Serum -para dar cuerpo al cabello- y el Medium Hold Modelling Gel. Distribuye bien la mezcla de producto, no solo en la raíz sino también en los largos y puntas. Peina hacia atrás con un peine de dientes anchos, luego

repasar con las manos para eliminar los surcos más evidentes. Emplea clips grandes para asegurar el cabello detrás de la cabeza, fija con Strong Hold Hair Spray y luego seca con un difusor. Cuando la parte de la cabeza esté seca, retira los clips".

