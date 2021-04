La actriz Milena Smit se convierte en el avatar y la musa de María Escoté

Milena Smit (24 años), la nueva 'chica Almodóvar', se ha convertido en musa de María Escoté (41), que ha diseñado una nueva colección para Desigual. La protagonista de la película No matarás y nominada a los Goya 2021 como mejor actriz revelación, se convertía en el centro de atención del desfile celebrado dentro de la primera jornada de la 73 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Además de por su trabajo delante de las cámaras en el mundo de la interpretación, la murciana, ha llamado la atención en los últimos meses por su estilo a la hora de elegir sus prendas para posar sobre la alfombra roja, donde ha lucido diseños de Givenchy y Jean Paul Gaultier, lo que la ha convertido, en muy poco tiempo, en un auténtico icono de la moda.

Milena con uno de los vestidos coloridos que Escoté ha diseñado para Desigual. Instagram.

"Esta es mi primera campaña de moda desde que me he visto en medio de todo este boom. María me parece una persona muy especial. Siento que estoy muy conectada con ella desde hace tiempo, que tenemos una energía y una forma de pensar muy parecidas. "Que nos entendemos", manifestaba la actriz a través de una nota de prensa.

María Escoté celebra la llegada de la primavera con una colección para la próxima temporada en la que juega con una explosión de colores y estampados. Flores, serpientes de inspiración mitológica y reminiscencias árcade, en tonos vivos, luminosos y toques flúor construyen diseños con patrones femeninos y con estampados de gran volumen que conviven con prendas más urbanas.

Una colección con la que Escoté quiere trasladar la fuerza de una mujer empoderada, fuerte y "con talento", tal como la propia creadora ha explicado. El color, su energía y poder son los vínculos que unen a María Escoté y Desigual. "Lo que busco con mi gama cromática es provocar; está muy estudiada y pensada para que, sin darte cuenta, te acabe atrapando".

Una campaña en la que Milena Smit se convierte en un avatar en el universo escénico creado por la artista digital soviética Julia Salnikova (56) y Adem el Halel, especialista en animación en 3D, con la técnica de fotogrametría tridimensional, que permite disponer del personaje en tres dimensiones. Una novedosa técnica utilizada en el mundo de los videojuegos, el cine y los efectos especiales, que permite explorar nuevos códigos visuales e inmersivos y acercarnos a las prendas desde distintos ángulos, con una experiencia en 360 grados más completa y real.

