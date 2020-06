Escoté World, la nueva colección de María Escoté que ensalza la igualdad y el amor a todo color

En el amplísimo mundo de la moda resulta muy difícil diferenciarse, pero eso no le ocurre a la diseñadora María Escoté. La también jurado del programa de TVE Maestros de la costura ha lanzado su nueva colección de cara al verano y no puede ser más colorida y reivindicativa. La fantasía y el aura infantil es lo que puede verse en un primer golpe de vista, pero no te dejes engañar por la dulzura de sus formas, tras ellas esconde un mensaje rotundo y muy relevante para la sociedad actual.

Escoté World (el mundo Escoté) es el nombre con el que la modista ha querido bautizar su nueva obra, y para crearla ha contado con la colaboración de su colega de profesión e ilustradora Amanda Portillo.

Juntas han recreado un universo lleno de color, con arcoiris, animales fantásticos en tonalidades intensas y frases y situaciones que invitan a la reflexión y la reivindicación.

Las ilustraciones de Amanda Portillo para la nueva colección de María Escoté.

"En María Escoté soñamos con un mundo de igualdad, amor, respeto y color". Así es como presenta la diseñadora las bases de su nueva colección. Un catálogo con tres diseños diferentes que demandan tres necesidades diferentes a la sociedad.

Una de las creaciones muestra a cuatro conejitas con mascarillas y enviando su energía a un globo terráqueo que tienen frente a ellas. En la misma imagen se puede leer: "Os cuidaremos, perras". La propia ilustradora ha confesado la idea que le rondaba en la cabeza durante su creación: "¡Ojalá conejitas brujitas como estas nos salvasen de todo!", ha desvelado Amanda Portillo. Como si de un akelarre se tratara, las conejitas conjuran a favor de la unión de las mujeres y de todos los seres del planeta.

En otro de los diseños los protagonistas son dos elefantes. Una hembra frente a un macho que intenta halagarla y engatusarla con flores y buenas palabras, pero la elefanta lo tiene claro y le responde con un: "No trates de hablarme dulcemente", o lo que es lo mismo: "No me comas la oreja", que es como Portilllo ha traducido esta creación para María Escoté. Sin duda, un nuevo alegato por la mujer independiente y segura del siglo XXI.

Y el tercer diseño es una oda a la naturaleza, a la convivencia de todos los seres en un único planeta llamado Tierra, así como a la unión por un mundo mejor y donde luzcan los colores brillantes y vivos lejos de la oscuridad, la intolerancia y de aquellas ideologías que niegan el progreso.

Para este diseño Escoté y Portillo presentan una variedad de especies animales: cerdos, hipopótamos, zorros, cocodrilos, elefantes, ciervos, conejos y patos dispuestos a llevar a cabo juntos el ciclo de la vida y a expulsar el virus Covid-19 del planeta.

Las prendas disponibles de la colección en la web de María Escoté.

La unión hace la fuerza. Y todo saldrá bien si se hace en comunidad y respetando la personalidad y la esencia de cada uno. Ese es el mensaje. Eso es lo que dos de las diseñadoras más talentosas del momento quieren gritar al mundo con esta colección.

No la dejes escapar. Hazte con una camiseta (por 60 euros) o con una sudadera (90 euros) entrando en la web de María Escoté. Llena tu armario de color, arte y reivindicación.

