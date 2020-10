Rocío Osorno agota este mono de punto de Zara que ha colapsado su Instagram

Rocío Osorno (32 años) lo ha vuelto a hacer. Es precisamente por este tipo de cosas por las que está considerada una de las influencers más reconocidas del panorama nacional o por qué una revista de la categoría de Forbes ha decidido incluirla entre los 100 mejores influencers de este año 2020. Sus mensajes calan con profundidad en su millón cien mil (1,1M) seguidores en Instagram y, prenda que exhibe en su feed -esto es, en su galería fija-, prenda que, automáticamente, se agota.

Es el caso de este original mono de Zara. Ha sido hace un par de días cuando la sevillana ha posteado en su poderosa herramienta de comunicación una sencilla publicación con dos fotos que decía lo siguiente: "Mis looks favoritos para esta temporada". En la secuencia de imágenes aparece la propia Rocío Osorno luciendo un mono de punto limited edition, corto de cuello subido y manga larga con cierre frontal con botones del buque insignia de Inditex. Su precio, 39,95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Mis looks favoritos para esta temporada🤍 Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno) el 4 Oct, 2020 a las 6:18 PDT

Pero el efecto Rocío Osorno ha hecho que el stock de esta prenda desaparezca por completo de la web oficial de Zara y sus seguidoras han colapsado el tablón de comentarios de su post de Instagram preguntando cómo poder conseguirlo de alguna otra manera.

Afortunadamente para algunas de las acérrimas followers, que desean adquirlo y no han podido hacerlo por el huracán Osorno, existe otra cuenta de Instagram donde se especifican datos para poder lograrlo. Se trata de New In Inditex. Ahí se cuentan los detalles del mono, como la referencia y la forma de encontrarlo, quizá, en alguna tienda física a lo largo y ancho del país.

Rocío Osorno con mono de punto blanco roto de Zara. Zara y redes sociales

Esta prenda ya está elevada a la categoría de Best seller y quien sea una gran seguidora del universo Inditex es consciente de que hay pocas posibilidades de que vuelvan a reponer stock de un diseño agotado en su site oficial. En cambio, la posibilidad de comprarlo alguna tienda física es real: bien por devolución, bien por el mero hecho de que no se ha agotado aún.

Para lucir este outfit, Rocío Osorno opta por la sobriedad y ha combinado el mono blanco roto de Zara con un sencillo colgante de la firma María Pascual, unos clásicos anillos -incluyendo el de su compromiso y su alianza de boda- y unos discretos pendientes que apenas se le ven. En el plano beauty, un maquillaje muy suave y natural y la melena suelta con unas ligeras ondas al final.

