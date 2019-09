Estas son las claves para prolongar tu bronceado tras la vuelta a la rutina

La llegada de septiembre, el final del verano y la vuelta a la rutina puede ser agotador a la par que dañino para nuestro cuerpo si no nos tomamos unos instantes para cuidar de nosotras mismas. Además, a todos nos gusta lucir bronceado el máximo tiempo posible y en muchas ocasiones no sabemos cómo hacer para que ese tono moreno de nuestra piel aguante el máximo tiempo posible.

Por eso, el centro Carmen Navarro cuenta los mejores tratamientos y cuidados, tanto caseros como profesionales, para mantener nuestro bronceado como el primer día durante unas semanas más.

1. Hidratación

Piel hidratada.

La hidratación es en realidad la clave para mantener un bronceado mucho más bonito y prolongado en el tiempo. El sol provoca una deshidratación profunda y la piel se escama con facilidad si no la mantenemos hidratada y solo recupera su aspecto saludable con el nivel de hidratación óptimo. Si no lo mantenemos, el bronceado desaparecerá con más celeridad y el aspecto de nuestra piel no será saludable.

Lo primero que debemos pensar es que el consumo de agua además de hidratarnos nos ayuda a liberar toxinas. Se debe de consumir dos litros de agua al día y complementarla añadiendo frutas ricas en vitamina C que nos ayudan a hidratar nuestra piel gracias a sus antioxidantes. Así, frenaremos el envejecimiento de la piel mientras le aportamos todos los nutrientes que necesita.

2. Exfoliación

Exfoliación facial.

Hay quién cree que al exfoliar la piel después del verano estamos acabando con el bronceado o acortando su duración. Lo que debemos saber es que las células más superficiales son las que eliminamos con la exfoliación y son esas las que han estado expuestas a los excesos del sol pero también del cloro, sal, el viento...

Nuestra piel produce nuevas células y va dejando en la superficie las células muertas que elimina de manera natural cada 28 días. Pero si ayudamos con una buena exfoliación estaremos eliminando impurezas y consiguiendo una serie de beneficios que darán salud a nuestra piel. Además el uso diario de la protección solar, algo que no debemos descuidar nunca, nos obliga a ser más cuidadosas a la hora de exfoliar nuestra piel porque tenemos los poros ocultos durante horas.

¿Quieres que tu bronceado aguante?

Aprovecha esta época para tomar alimentos frescos, fruta y verdura, que te aporten vitaminas y antioxidantes. Es muy recomendable durante y después del verano. En primer lugar por los daños sufridos con el cloro, la arena, el exceso de sol te recomiendo tener a mano alimentos ricos en betacarotenos y polifenoles. Los encontrarás en alimentos como las fresas, las uvas negras, los arándanos, la granada, zanahoria incluso el brócoli y las espinacas.

Si lo que te preocupa es la fragilidad y deshidratación de tu piel incluye en tu dieta alimentos con Vitamina B7, conocida como biotina. Esta vitamina nos ayuda a mejorar el crecimiento celular, y por ello, resulta muy nutritivo.

Ayuda profesional

Tratamientos faciales.

Gracias a una exfoliación profunda dejamos la piel preparada para cualquier tratamiento que realicemos posteriormente. Recomendamos tratamientos que además de exfoliar, traten e hidraten posteriormente y en el caso de los corporales complementarlos con tratamiento o masaje que active la circulación y nos ayude a combatir los estragos del verano.

Hydralift es un nuevo método de hydrodermoabrasión que incluye limpieza, peeling, hidratación y rejuvenecimiento. Permite una limpieza en profundidad, liberando el estrato córneo, permitiendo la penetración de principios activos y una potente acción anti-edad con resultados excepcionales. Perfecto para cuándo la higiene estándar no llega a alcanzar sus objetivos, ideal después del verano.

Scrub plus zionic es un tratamiento inspirado en productos 100% mediterráneos como la lavanda, los cítricos y la sal marina, desarrollamos un tratamiento exfoliante y remodelador. Lo iniciamos con un Scrub Corporal de acción mecánica que favorece la regeneración celular y permeabiliza la piel. Contiene un micronizado de naranja, un exfoliante natural que proporciona una piel suave y libre de impurezas que favorece la eliminación de las células muertas. A continuación se realiza ZIONIC, una técnica que nos ayuda a movilizar, activar la circulación, y combatir los estragos del verano.

