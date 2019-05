La firma holandesa C&A se abre camino en el universo de la moda nupcial

La firma holandesa C&A ha decidido dar un paso de lo más sorprendente. La marca, que se presenta como una empresa "para todo tipo de personas", se ha lanzado al mundo de la moda nupcial y lo ha hecho por la puerta grande. En su evento de presentación de esta primera colección de novias, el desfile de moda se convirtió en una boda real.

Una boda que tuvo como protagonistas a dos personas, Antonio y Piedad, que se conocieron en el programa de televisión First Dates y fueron los encargados de sellar su amor ante un nutrido grupo de periodistas e invitados. Según la firma C&A, la pareja fue elegida porque ellos dos sí "representan a la perfección los valores de marca; espontaneidad, naturalidad y versatilidad".

Evento de presentación de la primera colección de novias de C&A con una boda real.

Además, durante todo el evento fueron los novios y sus testigos los encargados de lucir los modelos de la nueva colección primavera-verano y el centro de todos los flashes y miradas. Un evento único que para la firma de moda tenía un objetivo claro: "C&A es una marca para personas reales, y por eso teníamos claro que nuestra presentación tenía que ser en un boda real y con unos novios reales con los que cualquiera nos pudiéramos sentir identificados."

C&A y su colección de novias low-cost: el origen de todo

La parte más importante de una boda, al menos para la novia, es la de encontrar el vestido perfecto para el que será, sin lugar a dudas, el día más importante de su vida. Llegar hasta él puede suponer meses y meses de búsqueda, y también muchos quebraderos de cabeza porque no siempre el presupuesto se ajusta exactamente al deseo. Sin embargo, en los últimos tiempos los vestidos de novias se están democratizando y no hace falta invertir una gran cantidad de dinero para llegar al altar blanca, radiante -y por qué no- a la moda.

Modelo con vestido de la primera colección de novias de C&A.

La marca C&A han sido los últimos en abrazar esta propuesta y han lanzado su primera colección para novias low cost; el origen de lo que será su nueva aventura empresarial en el universo de la moda nupcial. Los precios van desde los 59'90 euros a los 179 euros y se tratan de looks de novias inspirados en los clásicos con un giro moderno en una gran variedad de estilos.

Los diseños de esta colección van desde los más cómodos a los más provocativos con siluetas desde cortes tubos a los más pomposos al estilo princesa. Sin duda, para todo tipo de novias, que ya no necesitan dejarse muchísimo dinero en un vestido que por muy especial que sean solo lucirán una vez. Ahora ya solo es cuestión de disfrutar del gran día y pronunciar el esperado 'sí, quiero'.

Presentación de la primera colección de novias de la firma C&A.

