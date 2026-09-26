La 'Angelina Jolie húngara' se muda a España: "Me tomo el parecido como un halago, pero quiero seguir mi propio camino"

Mariann Szilágyi (32 años), maquilladora y peluquera húngara de cine, teatro y moda, lleva más de una década escuchando que es el retrato vivo de Angelina Jolie (51). El primer "te pareces muchísimo a Angelina" llegó cuando tan solo tenía 19 o 20 años.

La comparación la sorprendió, porque para ella la actriz de Hollywood es "una mujer guapísima y con muchísima personalidad", y nunca se había visto reflejada en ese espejo. Con el tiempo, fue consciente de su parecido físico, aunque cree que es, en parte, subjetivo: "Hay personas que lo ven muy claro y otras que lo ven menos. Cada uno percibe cosas diferentes en un rostro", explica en una conversación exclusiva con EL ESPAÑOL.

A Mariann no le molesta que la comparen con Angelina Jolie, al contrario. "Me lo tomo más como algo bonito y halagador. Por supuesto, me alegra cuando alguien ve ese parecido en mí. Creo que es un cumplido muy especial".

El parecido con Angelina Jolie es extraordinario. Cedida por Mariann Szilágyi.

Sin embargo, siempre ha tenido claro que quería "seguir su propio camino y alcanzar sus éxitos gracias a su trabajo, su esfuerzo y su propia personalidad".

Más allá del físico, Mariann se reconoce en ciertos rasgos de carácter. Ambas son "personas sensibles y muy familiares". Para la húngara es una prioridad absoluta, igual que tener siempre "algo que la motive a seguir adelante y a probar cosas nuevas". Esa combinación de sensibilidad, arraigo familiar y curiosidad vital es, en su opinión, uno de los puntos en común más profundos con Jolie.

Una de las anécdotas más divertidas que recuerda Mariann ocurrió durante una sesión de fotos, frente a la Basílica de Budapest. Un grupo de turistas italianos la vio desde lejos y, convencidos de que era Angelina Jolie, empezaron a gritar: "¡Ciao, Angelina! ¡Hey, Angelina!".

Mariann caracterizada de Angelina Jolie en 'The Tourist'. Cedida por Mariann Szilágyi.

La escena tenía un punto de ironía. Precisamente en esa sesión querían recrear el personaje de Angelina en la película The Tourist. El resultado fue tan convincente que no solo llamó la atención de los turistas, sino también de varios transeúntes que se detuvieron a hacerles fotos. Para Mariann fue un momento "divertido y entrañable".

Cuenta a este periódico que también le han pedido fotos o un autógrafo creyendo que era la actriz. "Sobre todo entre amigos y compañeros de trabajo, especialmente cuando, por alguna sesión de fotos llevaba un look inspirado en Angelina".

Además, le han ofrecido oportunidades muy interesantes por su parecido con la actriz. "En Hungría, durante los últimos años, casi todos los medios de comunicación más importantes han hablado de mí en relación con este tema. He tenido la oportunidad de aparecer en la portada de una revista húngara y también conseguí un papel secundario en una película internacional. Además, he trabajado en anuncios y en diferentes sesiones de fotos", explica a este periódico.

La húngara es maquilladora profesional. Cedida por Mariann Szilágyi.

"También tuve la oportunidad de ser la modelo del reconocido fotógrafo internacional András Schram. Estoy muy agradecida por todas estas oportunidades, porque siempre me he sentido muy bien en cada una de ellas y me han enriquecido con muchísimas experiencias y nuevos aprendizajes".

Nueva vida en España

La historia de Mariann combina el azar de un parecido físico extraordinario con una trayectoria construida desde el trabajo, los rodajes y las sesiones de fotos. Ahora ha cambiado su país natal por España.

"Hace muy poco me mudé a España con mis dos hijos pequeños para continuar aquí mi carrera y seguir desarrollándome profesionalmente, y también porque me gustaría que mis hijos aprendieran español a nivel nativo. Siempre me ha gustado probar cosas nuevas y emprender nuevos caminos".

ha posado para fotógrafos reconocidos como András Schram. Cedida por Mariann Szilágyi.

Mariann cuenta que tenía solo 12 años cuando pisó nuestro país por primera vez, de la mano de su hermano, y que desde entonces España la "cautivó por completo". Le enamoraron el ambiente alegre, las ciudades y la cercanía de la gente, pero también el idioma, que le parecía "precioso y especial".

"Han pasado muchísimos años desde entonces y, por fin, aquel sueño que tenía de niña se ha hecho realidad. Hoy vivo aquí con mis hijos y es muy especial sentir que lo que una vez fue solo un deseo, ahora forma parte de nuestra vida cotidiana".

"Hace poco nos mudamos a Torrevieja, así que para nosotros este es todavía el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Todo es nuevo y emocionante, y estoy muy agradecida de haber dado este paso".

La maquilladora se ha trasladado ahora a vivir a España. Cedida por Mariann Szilágyi.

Hoy, entre rodajes, sesiones y una nueva vida en Alicante, Mariann Szilágyi escribe su propio guion: lejos de ser solo un reflejo de Angelina Jolie, se está convirtiendo en protagonista de una historia propia, con acento húngaro, escenario español y un futuro que ella misma está maquillando, brocha a brocha.