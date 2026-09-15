Virginia Fonseca, la novia de Vinicius Jr., con más de 50M de 'followers', 3 hijos y una tragedia que le ha roto el corazón

El Gran Premio de Madrid ha dejado muchas imágenes para el recuerdo este fin de semana, especialmente por tratarse de la primera vez que la Fórmula 1 celebra una carrera en España.

Entre adelantamientos, celebraciones y la presencia de numerosos rostros conocidos, una de las escenas más comentadas se produjo fuera de la pista: la llegada de Vinicius Júnior (26 años) junto a Virginia Fonseca (27).

El delantero del Real Madrid recorrió el paddock acompañado por la influencer donde la pareja saludó a varios pilotos, entre ellos Max Verstappen (28) y el brasileño Gabriel Bortoleto (21).

Para la jornada, Fonseca lució un llamativo estilismo formado por un top negro, con la espalda al descubierto, y unos pantalones ajustados de inspiración motera, decorados en tonos negro, naranja y amarillo y con pronunciadas aberturas laterales. La elección la convirtió en una de las invitadas más fotografiadas del circuito urbano Madring.

A pesar de tener más de 56 millones de seguidores en Instagram, la brasileña en España es una gran desconocida. Muchos se preguntan quién es esta despampanante rubia.

Aunque posee nacionalidad estadounidense, Virginia creció en Brasil, país al que se trasladó siendo muy pequeña y donde desarrolló toda su carrera pública.

Su salto a la popularidad comenzó en internet. En 2016, cuando tenía 16 años, abrió su canal de YouTube y empezó a publicar vídeos relacionados con música, entretenimiento, retos, estilo de vida y experiencias personales.

Uno de sus primeros contenidos, dedicado a una lista de canciones de funk brasileño, tuvo una rápida repercusión y le permitió reunir una comunidad de seguidores cuando todavía era una adolescente.

Su capacidad empresarial no se quedó en las redes sociales sino que supo sacar rendimiento a su popularidad y creó WePink, una firma de cosmética y cuidado de la piel que es, hoy en día, su gran motor económico. Según los últimos datos publicados, facturó casi 50 millones de euros.

También ha probado suerte como presentadora de televisión y en 2025 se embarcó en Sabadou com Virginia, emitido por la cadena brasileña SBT. El programa se emitía los sábados por la noche y combinaba entrevistas, música, juegos, humor y participación del público.

A pesar de sus buenos resultados, el programa terminó sus emisiones en marzo de 2026 -en su tercera temporada- cuando Virginia anunció que se retiraba para dedicarse a su familia y a sus negocios.

Madre de tres hijos

Virginia Fonseca estuvo casada con el cantante brasileño Zé Felipe. La pareja se casó en marzo de 2021 y tuvo tres hijos: Maria Alice, nacida el 30 de mayo de ese año; Maria Flor, nacida el 22 de octubre de 2022; y José Leonardo, nacido el 8 de septiembre de 2024.

Virginia Fonseca con sus tres hijos y suexmarido, Zé Felipe. Redes sociales

Fonseca comparte con frecuencia momentos relacionados con sus hijos, sus rutinas familiares y la organización de su vida personal, una exposición que ha contribuido a fortalecer su conexión con millones de seguidores.

Virginia y Zé Felipe anunciaron su separación en 2025. Según las informaciones publicadas entonces, ambos mantuvieron una relación cordial y continuaron compartiendo responsabilidades familiares.

De hecho, hace una semana, la influencer compartía un carrusel de imágenes del cumpleaños de su hijo pequeño en el que también aparece el padre de los niños. Posan todos juntos como una familia unida y feliz.

El romance con Vinicius Júnior

Los rumores sobre una relación entre Virginia Fonseca y Vinicius Júnior comenzaron a circular en 2025, después de que ambos fueran vistos juntos. La pareja terminó confirmando públicamente su relación en octubre de este año, cuando ella difundió fotografías juntos en una habitación decorada con flores y globos con mensajes románticos.

Su historia no ha estado exenta de polémica. Poco después de hacer pública la relación, el futbolista reconoció haber cometido una infidelidad y publicó un mensaje de disculpa en el que admitía que había fallado en materia de respeto, confianza y transparencia. Fonseca decidió continuar entonces con la relación.

En mayo de 2026, Virginia anunció la ruptura a través de sus redes sociales. En su comunicado aseguró que prefería terminar la relación con cariño antes que permanecer en ella únicamente por no estar sola. También pidió respeto para ambos y evitó revelar todos los detalles de los motivos de la separación.

Vinicius Jr. y Virginia Fonseca en la Fórmula 1 en Madrid. Geety Images

Sin embargo, las apariciones posteriores de ambos volvieron a alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación. La presencia conjunta en Madrid, primero en el Bernabéu y después en el Gran Premio de Fórmula 1, constata que han retomado su historia.

Justo antes de su aparición con el futbolista, la influencer compartía en sus redes sociales una trágica noticia: la muerte de su guardaespaldas y la mujer de este en un accidente de moto en Brasil. "Camilo, estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el inmenso amor que siempre dedicaste a nuestra familia. Tengo el corazón destrozado", aseguró en sus redes sociales.