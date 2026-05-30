Brad Pitt, repudiado por sus hijos: Maddox se suma a sus hermanas y solicita quitarse el apellido de su padre

La historia de Brad Pitt (62 años) y sus hijos vuelve a situarse en el foco mediático. El actor acaba de sufrir, como asegura la prensa más sensacionalista, un último golpe desgarrador: su hijo Maddox (24) ha presentado oficialmente la solicitud para quitarse el apellido de su padre.

Fue el pasado jueves, 28 de mayo, cuando el joven acudió al registro para cambiar su nombre completo a Maddox Chivan Jolie, eliminando todo rastro de 'Pitt', según informó el Daily Mail. Alegó motivos "personales".

Unos meses antes, el hijo de Angelina ya había dejado de usar el apellido del intérprete de Leyendas de Pasión cuando en los créditos de la última película de su madre aparecía como Maddox Jolie.

Brad Pitt y Maddox. Gtres

Este movimiento del joven no hace sino poner de manifiesto una relación familiar marcada por la distancia, los desencuentros y un progresivo distanciamiento público.

La decisión de Maddox, además, no es un caso aislado, sino el episodio más reciente de una tendencia que han seguido anteriormente otros hijos de la estrella de Hollywood.

Shiloh (20) fue la primera. Curiosamente la hija que más se parece a Brad Pitt decidió en 2024, coincidiendo con su mayoría de edad, distanciarse del apellido de su padre y borró todo rastro. El proceso culminó con éxito, pasando a identificarse públicamente como Shiloh Jolie.

A ella le siguieron sus otras hermanas, Zahara (21), adoptada en Etiopía en 2005, y Vivienne (17). Ambas han dejado de usar también el apellido.

Pax (22 años), adoptado en Vietnam en 2007, y el gemelo de Vivienne, Knox (17), los hijos que faltan de la expareja, aún no han tomado ninguna medida al respecto, pero no se descarta que lo hagan.

Pax ya manifestó públicamente que su padre era un "imbécil de primera clase" y lo acusó de hacer que sus hermanos menores "temblaran de miedo".

Incidente en el avión

Para entender esta historia, hay que remontarse a septiembre de 2016, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt -después de 12 años de relación- tras un incidente ocurrido en un avión privado. Aunque las investigaciones oficiales no derivaron en cargos penales contra el actor, aquel episodio marcó un antes y un después.

La pareja se había casado en 2014 en una boda de ensueño en la Provenza francesa. "Tengo mucha suerte con Brad. Él es un verdadero caballero, pero también es un hombre de los pies a la cabeza". "Es un padre cariñoso, un hombre muy, muy inteligente y físicamente es un hombre de verdad", aseguró entonces Jolie.

Pero pronto, los problemas en el matrimonio destruirían el amor que se profesaban. Según trascendió entonces, Maddox habría estado implicado en el altercado del avión privado mientras volaban de Francia a Estados Unidos. En una demanda que interpuso Angelina Jolie aseguró que en una pelea durante el vuelo Brad Pitt agredió físicamente a ella y a sus hijos.

Brad y Angelina con Shiloh y Maddox. GTRES

Contó que a Maddox su padre le arrojó la cerveza encima, lo que habría deteriorado gravemente su relación. Desde ese momento, el joven, adoptado por Jolie en Camboya en 2002 y posteriormente por Pitt, ha mantenido una postura distante. Y con el paso de los años, esa distancia se ha convertido en una ruptura prácticamente total.

El intérprete reconoció haberle gritado a su familia en el vuelo de Niza a Los Ángeles, pero en todo momento negó golpes y agresiones. La policía y el Departamento de Servicios Familiares e Infantiles de Los Ángeles investigaron los hechos, que terminaron sin cargos para Brad Pitt.

"En respuesta a las acusaciones que se hicieron tras un vuelo dentro de la jurisdicción especial de aeronaves de Estados Unidos, que aterrizó en Los Ángeles con el señor Brad Pitt y sus hijos, el FBI revisó las circunstancias y no seguirá investigando. No se han presentado cargos en este asunto".

Familia rota

El distanciamiento del actor con sus hijos no puede separarse del largo y complejo proceso judicial con Angelina Jolie. Desde su ruptura, ambos han peleado en los tribunales por la custodia de los menores y la gestión de sus bienes comunes, incluida la mediática disputa por la bodega Château Miraval.

La protagonista de Maléfica también acusó a su exmarido de no pagar la manutención de sus hijos, mientras que él aseguró que le había pagado 1,3 millones de dólares desde su ruptura.

Los seis hijos del exmatrimonio en todo momento han estado al lado de su madre, y aunque su padre parece que en estos años ha hecho algunos intentos por recuperar la relación con ellos, de nada le han servido.

Brad Pitt y Angelina Jolie. GTRES

Brad Pitt no acudió a la ceremonia de graduación de Zahara hace ahora justo dos años; y el año pasado, cuando murió la madre del actor a los 84 años de edad, ninguno de sus nietos se despidió de ella.

Según se publicó, su abuela no tenía apenas contacto con ellos desde la separación de Pitt y Angelina.

Según revela a la prensa británica, una fuente cercana al actor, él guarda la esperanza de que algún día sus hijos le perdonen y puedan volver a hablarse.