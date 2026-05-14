El médico de Matthew Perry, condenado a 24 meses de cárcel y una multa de 200 dólares por suministrar ketamina al actor

La policía de Los Ángeles abre una investigación criminal por la muerte de Matthew Perry: los detalles

Un tribunal federal de Los Ángeles condenó este miércoles, 13 de mayo, a dos años de prisión a Erik Fleming, el contacto clave que coordinó la llegada de la ketamina hasta la casa de la estrella de Friends Matthew Perry y por la que falleció en octubre de 2023.



"Erik Fleming fue condenado a 24 meses de prisión, 3 años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares", ha informado a EFE un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la División de Los Ángeles.



Fleming se enfrentaba a una sentencia de hasta 20 años de cárcel tras haber admitido su responsabilidad directa en la entrega de 50 viales de ketamina, la mitad de los cuales fueron suministrados durante los últimos cuatro días de vida de Perry.

En una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto, el acusado se declaró culpable de haber conseguido los viales, proporcionados por Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', para entregárselos personalmente al asistente del actor en los días previos al fallecimiento.

Erik Fleming al salir de los tribunales federales de Los Ángeles. EFE

La condena de Fleming se suma a las de los médicos Mark Chávez y Salvador Placensia, ambos condenados a ocho meses de arresto domiciliario y a 30 meses de prisión federal, respectivamente.

Mientras que Sangha, la principal responsable en el caso, fue condenada el pasado 8 de abril a 15 años de prisión por su responsabilidad en traficar el analgésico que provocó la muerte de Perry.

Según documentos judiciales, la Reina de la Ketamina, colaboró con Fleming para distribuir la sustancia a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

Tras la condena de Fleming, solo quedará pendiente una última resolución contra el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, prevista para el próximo 27 de mayo, y con la que la justicia estadounidense dará el carpetazo definitivo al caso de la muerte del intérprete.

Perry, popularmente conocido por su personaje de Chandler Bing en la serie de Friends, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022).

Problemas de adicción

En los meses previos a su muerte, el actor afirmó haber recuperado la sobriedad. Sin embargo, según las autoridades federales, Perry había estado recibiendo infusiones de ketamina bajo supervisión médica para tratar la depresión y la ansiedad en una clínica donde se volvió adicto a la droga.

Cuando los médicos de ese centro se negaron a aumentar su dosis, recurrió a proveedoressin escrúpulos dispuestos a explotar su dependencia a las drogas para su propio beneficio económico, según informaron las autoridades.

Jasveen Sangha conocida como la 'Reina de la Ketamina'. Redes sociales.

En cuestión de semanas, falleció por una sobredosis de ketamina suministrada por Sangha, conocida entre sus clientes callejeros como la 'Reina de la Ketamina'. Sangha reconoció haber vendido un total de 51 viales de ketamina a un intermediario, Erik Fleming, quien a su vez vendió las dosis a Perry a través del asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa.

Según los fiscales, fue Iwamasa quien posteriormente inyectó a Perry al menos tres dosis de ketamina procedentes de los viales que Sangha le había suministrado, lo que provocó la muerte del actor.

Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, además de tres cargos de distribución ilegal de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en la muerte de una persona.

Sangha admitió entonces que sabía que los viales que le vendió a Fleming estaban destinados a Perry. También admitió haber vendido ketamina a una persona en agosto de 2019, quien falleció horas después por una sobredosis.