Bonnie Tyler sufre un paro cardíaco cuando los médicos intentaban sacarla del coma inducido

La legendaria cantante Bonnie Tyler (74 años) ha tenido que ser reanimada tras sufrir un paro cardíaco cuando los médicos trataban de sacarla del coma inducido en el que lleva ya casi una semana, en un hospital del Algarve.

Sus problemas de salud comenzaron con un fuerte dolor abdominal del que tuvo que ser operada de urgencia. Debido a su empeoramiento, el equipo que la está tratando decidió inducir el coma, estado del que no saldrá hasta que no consigan "controlar la grave infección" que padece, como han informado.

Pese a todo, y según las informaciones que han llegado en las últimas horas, parece que desde el hospital han mandado un mensaje tranquilizador a sus familiares y a sus fans. Un amigo íntimo de la compositora británica ha asegurado que los médicos que la atendieron durante la noche son "optimistas".

Bonnie Tyler en uno de sus últimos concietrtos. Getty

Fue hace aproximadamente un mes cuando la intérprete de temas icónicos como Total Eclipse of the Heart empezó a resentirse. Tras un concierto en Londres acudió a un centro médico para realizarse algunas pruebas porque ya sentía que algo no iba bien.

Al no detectar nada raro, Tyler viajó a su casa del Algarve para descansar unos días. Es aquí donde su estado empeoró considerablemente hasta el punto de tener que ser llevada de urgencia al hospital de Faro porque se le había reventado el apéndice y necesitaba una operación de emergencia.

El marido de Bonnie, Robert Sullivan (79), fue quien llamó a una ambulancia. Desde entonces, solo se separa de su cama para ir a dormir a casa por la noche, como ha informado una fuente cercana a la pareja.

Sullivan está muy agradecido a todo el personal médico que se está ocupando de la recuperación de su mujer, pero parece que también habría manifestado que si esta emergencia se hubiera dado en el reino unido, seguramente su mujer ya estaría en casa.

Hasta este contratiempo, Bonnie Tyler podía presumir de tener una salud envidiable. A sus 74 años, el único problema que había padecido era en sus rodillas, dolencia que ya ha solucinado con una pequeña intervención quirúrgica, como ella misma desveló en una entrevista reciente.

Bonnie Tyler y su marido, Robert Sullivan. Getty

La británica es una mujer enérgica y llena de vitalidad que antes de su ingreso estaba preparando la que iba a ser su siguiente gira musical prevista para finales de año.

De momento, la cantante continúa en la Unidad de Cuidado Intensivos y se espera que su pronóstico mejore en las próximas horas.