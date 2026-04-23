El imperio póstumo de Michael Jackson, el artista más rentable de la historia: tuvo que morir para salir de la bancarrota

Al morir Michael Jackson en 2009, sus cuentas estaban en números rojos. El cantante acumulaba una deuda estimada de 500 millones de dólares.

La gira de conciertos This Is It en Londres, que ironías del destino iba a comenzar 18 días después de su triste fallecimiento, había provocado este descalabro económico; y a la vez se había convertido en la vía necesaria para estabilizar sus finanzas y evitar la quiebra.

Pero su inesperada muerte no lo permitió. Su adiós dejó su patrimonio tocado y hundido. Sin embargo -aquí viene lo fascinante de la historia- Michael Jackson tuvo que morir para salvarse de la bancarrota.

Las coreografías del Rey del Pop dieron la vuelta al mundo. Getty

17 años después de aquel fatídico 25 de junio de 2009, el Rey del Pop ha consolidado un imperio póstumo que hasta ahora ningún artista ha conseguido superar. Ni siquiera el mismísimo Elvis Presley.

Mientras sus fans esperan con expectación el estreno mundial de su película biográfica, Michael, programado para este viernes 24 de abril, su legado ha generado más de 3.500 millones de dólares desde su deceso, convirtiéndolo en la celebridad fallecida más rentable de todos los tiempos.

Dicen que la nostalgia limpió su imagen. Mientras en vida fue una figura muy polémica, parece que con su muerte el mundo volvió a ver al artista legendario.

De hecho, esta es una de las principales críticas a la película que está a punto de ver la luz. Los críticos de cine, que ya han tenido la suerte de ver el film, coinciden en el lavado de imagen a la estrella de la música, de la que no se muestran sus pasajes más oscuros como los supuestos abusos a menores.

En números

Solo en las primeras 24 horas tras la muerte de Michael Jackson, sus ventas de álbumes aumentaron de forma astronómica. En 2009, se compraron más de 35 millones de discos en todo el mundo, lo que permitió a sus albaceas empezar a pagar las deudas más urgentes.

Si la nostalgia contribuyó a revertir la situación de las finanzas del cantante, los gestores de su patrimonio supieron aprovechar con gran maestría el furor por el Rey del Pop.

Durante el anuncio de su gira de conciertos en Londres. Getty

Al morir, el control de sus cuentas pasó a las manos de John Branca (su antiguo abogado) y John McClain, que idearon todo un plan estratégico para seguir haciendo caja.

La primera gran medida fue la venta a Sony del 50% de los derechos del catálogo de Jackson por 600 millones de dólares. El artista es autor de éxitos que marcaron un hito musical como Thriller (1982), el álbum más vendido de la historia, o canciones que definieron su marca como Beat it (1982), Bad (1987) o Smooth Criminal (1988).

La idea del musical de Michael Jackson, que narra la vida del artista, es otro de los éxitos. En taquilla rivaliza con clásicos como El Rey León y ha logrado vender más de siete millones de entradas en todo el mundo.

También llegaron a un acuerdo de licencia con el Circo del Sol y aprovechando las imágenes grabadas durante la preparación de los conciertos de Londres crearon el documental This is it, que ha recaudado cifras millonarias.

Ahora, la película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, promete ser uno de los eventos cinematográficos del año.

En 2025, Jackson lideró la lista Forbes de celebridades fallecidas con ingresos de 105 millones de dólares, superando por 13 años consecutivos a figuras como Elvis Presley o Bob Marley. Con el estreno de la película, esa cifra podría duplicarse en 2026.

Su muerte

Si polémica fue su vida, también su muerte. El cantante falleció en su casa de Los Ángeles a los 50 años por una intoxicación aguda por propofol, combinada con otros fármacos.

El propofol es un potente anestésico de uso hospitalario que se administra por vía intravenosa, generalmente antes de una cirugía. Jackson, quien sufría de insomnio crónico severo, utilizaba esta sustancia habitualmente como ayuda para dormir.

En el momento de su fallecimiento, Jackson estaba bajo el cuidado de su médico personal, el Dr. Conrad Murray. Él fue quien le suministró los sedantes que desencadenaron la muerte del cantante.

El cantante murió por intoxicación de propofol. Getty

Tras una larga investigación, el forense calificó la muerte como homicidio. En 2011, el médico fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a la pena máxima de cuatro años de prisión. Solo cumplió dos antes de ser liberado por buena conducta.

El anuncio de la muerte del Rey del Pop conmocionó al mundo y marcó un hito en la historia de la comunicación. Fue el momento en que los medios digitales superaron por primera vez a la televisión tradicional en la cobertura de una noticia de alcance global.

El portal TMZ fue el primero en dar la noticia al mundo, apenas 18 minutos después de que los médicos declararan la muerte en el hospital. Ese día el mundo se dio cuenta de que la era de la información digital ya no tenía marcha atrás.