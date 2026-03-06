Sarah Pidgeon, el nuevo rostro de Hollywood: así es la mujer que ha resucitado, casi a ciegas, el mito de Carolyn Bessette

El éxito de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette en Disney+ -una de las series más comentadas de la temporada- ha convertido a Sarah Pidgeon (29 años) en el rostro del momento.

En medio de esa fiebre por el romance más icónico de los noventa, la joven ha pasado de ser prácticamente una desconocida a la actriz que todos idolatran.

Ella ha conseguido resucitar el mito de Carolyn Bessette para toda una nueva generación y ha proporcionado a Hollywood esa cara nueva que siempre anda buscando.

Las marcas de lujo ya han empezado a interesarse por ella y no hay señal más clara de que Sarah ha subido un peldaño en la industria del cine que esta.

Chanel la invitó a su desfile Métiers d’Art en Nueva York y la sentó -metafóricamente- en la mesa de las nuevas "niñas mimadas" de la maison. Además acaba de protagonizar su primera colaboración con una marca de belleza.

Sarah con un diseño de Pierpaolo Piccioli en su debut para Balenciaga. Getty Images

Nominada al Tony

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Quién es realmente Sarah Pidgeon y de dónde sale esta actriz que ha conseguido que todo el mundo vuelva a hablar de Carolyn Bessette?

Nacida en Detroit en 1996, Sarah Pidgeon creció lejos del circuito hollywoodiense. Sus padres, Jim y Julie, proceden de un entorno de clase media.

Tiene una hermana mayor, Julia, que se casó y se instaló primero en Nueva York antes de mudarse a Dubái. Durante años, el piso neoyorquino de Julia fue su refugio y su base de operaciones.

Sarah se formó en escuelas de arte y teatro antes de dar el salto profesional. Sus progenitores la inscribieron en la prestigiosa Interlochen Arts Academy y después en la Universidad Carnegie Mellon, una cantera clásica de actores de teatro y televisión en Estados Unidos.

Debutó en la pequeña pantalla con la serie One Dollar (2018). Sin embargo, el gran giro llegó con su papel en la obra Stereophonic en Broadway, que le valió una nominación al Tony a Mejor Actriz de Reparto en 2024.

Esa credencial teatral, unida a su rostro todavía poco explotado por la industria, fue decisiva para que acabara siendo elegida como Carolyn Bessette‑Kennedy en la serie de Ryan Murphy.

La actriz luciendo un diseño de Channel. Getty Images

A principios del 2025, cuando estaba terminando de rodar la nueva versión de terror de Sé lo que hicisteis el último verano, recibió el correo que lo cambiaría todo. Se trataba de la audición para la serie de los Kennedy.

Uno de los detalles más curiosos de su trabajo en Love Story es que Pidgeon tuvo que construir a Carolyn Bessette‑Kennedy casi a ciegas.

La que fuera esposa del hijo de Jackie Kennedy nunca concedió entrevistas, de modo que la actriz solo pudo estudiar su carácter a través de fotos de paparazzi o reportajes de revistas de los 90.

También se empapó con algunos libros sobre su vida como Érase una vez: La cautivadora vida de Carolyn Bessette‑Kennedy, de Elizabeth Beller, que ha servido de base para la serie.

Pidgeon ha contado que trabajó con un coach para clavar los gestos, las posturas y las maneras de hablar de Carolyn, afinando incluso la forma de sujetar el bolso o de ocultarse de los flashes.

No se trataba solo de parecerse, sino de recuperar el aura de misterio de alguien que fue icono absoluto sin apenas hablar en público.

Otro dato curioso en la construcción de su personaje fue la obsesión por conseguir el 'rubio Carolyn'. Sarah era morena antes del rodaje, y la transformación capilar se convirtió en un gran desafío.

La colorista Kari Hill, apoyada por Schwarzkopf, trabajó varios matices hasta lograr ese rubio mantequilla que hoy inunda Pinterest con fotos comparativas entre la actriz y la Bessette real.

En paralelo se produjo otro de los grandes rompecabezas de la serie: el vestuario. Tras la mala recepción de las primeras fotos, Rudy Mance replanteó el armario siguiendo al milímetro el uniforme minimalista de Carolyn: sastrería limpia, colores neutros, faldas lápiz, camisetas básicas, toques de Prada y Calvin Klein, y la sobriedad que seguimos asociando a la esposa de John F. Kennedy Jr.

La intérprete de morena. Getty Images

El resultado, ya en pantalla, ha pacificado a los fan más puristas y ha convertido a Pidgeon en heredera estética de uno de los grandes mitos de estilo de los 90.

Emma Jade Morrison, estilista de Emilia Clarke (39), Zoey Deutch (31) o Sophie Turner (30), está ayudando a la actriz a construir su personaje en la vida real. Es la encargada de su vestuario y de que todas las piezas encajen en ese estilo de lujo silencioso.

Además de Chanel, Pidgeon ha apostado en sus últimas apariciones públicas por firmas como Prada, Khaite y, cómo no, Calvin Klein, la casa donde trabajó la propia Carolyn.

La vida privada de Sarah Pidgeon es todo un misterio. Muy celosa de su intimidad, no hay constancia pública de ninguna relación sentimental de la actriz.

"Creo que el anonimato es maravilloso porque puedes sumergirte en un papel", aseguró hace unos meses en un reportaje para la versión americana de Marie Claire.

En esta misma entrevista aseguró que le gustaba su vida tal y como era, y que no estaba interesada en ser una celebridad. Simplemente quiere ser actriz.