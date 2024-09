Flynn y Cy, los hijos modélicos de Elle Macpherson que son amigos de las gemelas Iglesias e íntimos de los 'royals' griegos

Han pasado siete años desde que a Elle Macpherson (60 años) le diagnosticaron cáncer de mama. Pero ha sido ahora, con su libro autobiográfico y homónimo, cuando la noticia ha salido a la luz. Como tratamiento, la modelo ha optado por la medicina holística, desoyendo el consejo de hasta 32 especialistas que le indicaron quimioterapia. Según ella misma relata, ha sido una decisión cuestionada por parte de su entorno. Entre ellos, su hijo mayor.

"Cy simplemente pensaba que la quimioterapia te mata. Por eso nunca quiso que lo hiciera, porque pensaba que era un beso de la muerte. Flynn, que es más convencional, no se sentía cómodo en absoluto con mi elección. Sin embargo, es mi hijo y me apoyaría en todo y me amaría a pesar de mis decisiones", ha confesado Macpherson en una conversación con Australian Women's Weekly, a propósito del lanzamiento del libro.

La top ha dejado constancia de la actitud modélica de Flynn y Cy, maduros y respetuosos ante su decisión, siendo sólo unos adolescentes. "Mis hijos me apoyaron muchísimo, cada uno a su manera, pero yo sabía que estaban muy asustados", ha asegurado Elle Macpherson, apodada como El Cuerpo.

Elle Macpherson y su hijo Flynn en una gala en Nueva York. Gtres

Flynn y Cy nacieron de su romance con el financiero Arpad Busson. Fue entre 1996 y 2005 cuando Elle Macpherson mantuvo una relación con el francés. No llegaron a casarse, pero dieron la bienvenida a sus dos hijos, los únicos vástagos de la supermodelo.

El mayor llegó al mundo en 1998, actualmente tiene 26 años y tal y como revela en sus redes sociales vive a caballo entre Londres, Nueva York y Miami. Es piloto -obtuvo su licencia recién cumplida la mayoría de edad- y ha seguido los pasos de su padre, estudiando Finanzas. No obstante, también ha coqueteado con el papel couché, siendo portada de conocidas revistas que han rendido homenaje a la trayectoria de su madre.

En esta misma línea, Flynn también ha tenido un acercamiento con la moda, siendo invitado a eventos de prestigiosas firmas, como Dior. En ocasiones, además, ha ejercido de acompañante de su madre en importantes galas. Viajar por el mundo es, si cabe, uno de sus grandes hobbies, tal y como revela su perfil de Instagram, donde supera los 30.000 seguidores. Entre ellos destacan las hijas gemelas de Julio Iglesias (80).

El follow de Victoria (23) y Cristina (23) no es casual, ya que ambos forman parte del mismo círculo de Flynn. En el verano de 2019, de hecho, se les vio juntos en Ibiza, disfrutando de una comida en un chiringuito de Es Cavallet. Entonces, al encuentro también se unió Victoria von Faber-Castell.

Elle Macpherson junto a su hijo Cy en el desfile de Dior en Sevilla. Gtres

Flynn también es íntimo de la princesa Olympia de Grecia (28). Y es que los padres de ambos, Arpad Busson y Pablo de Grecia (57), son muy amigos. El financiero francés es, además, uno de los padrinos de Odysseas (19), el cuarto hijo del Príncipe y Marie-Chantal (55).

La buena relación entre las familias se puede advertir en las redes sociales de Flynn, pero también en las de su hermano, Cy, el hijo menor de Elle. La saga de los helenos, al completo, le sigue la pista a ambos en sus respectivos perfiles de Instagram.

En el caso de Cy, un feed en el que mezcla viajes y moda, camino que le viene por herencia. Al igual que su madre, el hijo menor de Elle Macpherson se muestra interesado en la industria del fashion. No sólo como compañero de El Cuerpo, sino también como protagonista absoluto.

Como joven promesa de la moda, ya ha posado en solitario en portadas de revistas, como en la edición búlgara de Glamour. Este año, además, se convirtió en imagen de la campaña primavera/verano de la marca Blauer y en 2022, junto a su madre, asistió al desfile Crucero de Dior en Sevilla. Como su hermano mayor y siguiendo los pasos de su padre, también es un apasionado de las finanzas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flynn Busson (@cyfly08)

El cáncer de Elle

Flynn y Cy, pese a mantener posturas contrarias -la del mayor, incluso opuesta a la de su propia madre- han apoyado a Elle Macpherson en el trance de su enfermedad. La supermodelo se ha opuesto a cualquier producto farmacéutico y ha optado por un "enfoque holístico". "Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad, mi sistema de creencias para que me apoyara en todo esto. Y eso fue lo que hice", ha revelado ahora.

En su libro, la australiana también comparte detalles del proceso. Aunque decidió confiar en su instinto, ha confesado que es "lo más difícil" que ha hecho en su vida. "Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", ha expresado. "La gente pensaba que estaba loca", ha añadido.

Todo comenzó cuando se sometió a una lumpectomía tras una revisión donde le detectaron un bulto en el pecho. Las noticias fueron las peores: encontraron un carcinoma intraductal receptor de estrógenos HER2 positivo que tiende a propagarse rápido.

Siete años después y tras permanecer bajo la observación de su médico de cabecera, un médico naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas, se encuentra en remisión. "Diría que estoy completamente bien. ¡Y lo estoy!", ha exclamado en su conversación con Australian Women's Weekly.