Pamela Anderson intentó matar a su niñera por abusar de ella: "Al día siguiente falleció en un accidente"

Pamela, a love story es el nuevo documental de la mítica C.J. Parker de Los vigilantes de la playa. Narrado en primera persona, Pamela Anderson (55 años) hace un repaso de su vida, desde que era una niña. La modelo deja claro que no es una "víctima", sino una "superviviente". Y es que, ya en su infancia, la actriz pasó por momentos de terror que marcaron su historia.

"Al final me di cuenta de que no hay ninguna infancia perfecta. De niña me ocurrieron cosas espantosas", confiesa Pamela al comienzo del documental. Inmediatamente, la modelo cuenta que su cuidadora abusó de ella durante su infancia. Lo hizo varias veces. Pero ella, por temor, lo ocultó.

"Tenía una niñera y mis padres pensaban que era buenísima porque siempre traía regalos. Pero en realidad abusaba sexualmente de mí", relata Pamela Anderson. "Sufrí entre tres y cuatro años de abuso y decía que no se lo contara a mis padres", añade la modelo.

["Malvada, salvaje y perdida": las explosivas declaraciones de Pamela Anderson en su documental y sus memorias]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

En todo momento, la actriz quiso proteger a su hermano para evitar que le ocurriera lo mismo. Y un día, llena de ira y odio, buscando que se repitieran los episodios de abuso, quiso asesinarla. "Intenté matarla. Traté de clavarle un bastón de caramelo en el corazón. Le dije que quería que se muriera. Al día siguiente falleció en un accidente de tráfico. Pensé que la había matado con mi mente y que no podía contarlo. Pensaba que había sido yo. Le deseé la muerte y ella murió", confiesa Pamela Anderson

Durante años, la modelo sintió culpa. "Viví toda mi infancia con aquella carga. Cuando ocurrían aquellos momentos trágicos, dejaba ir mi cuerpo y me iba flotando hasta el pequeño mundo que me había creado. Cavaba un hoyo hasta China mientras pensaba 'odio esto, odio esto, quiero salir de aquí'. Sólo pensaba que tenía que salir de la isla", recuerda.

Por suerte lo consiguió en su juventud. Pamela Anderson salió de su hogar en Ladysmith y tomó el ferry hasta Vancouver, Canadá, donde quiso recomenzar su historia. El cambio definitivo se dio en 1989, cuando acudió a un partido de fútbol americano vistiendo la camiseta de cervezas Labatt, donde trabajaban unos amigos. Durante el juego, las cámaras la enfocaron. Apareció en una pantalla gigante, la llevaron a la línea de 50 metros y le pidieron que participara en un sorteo.

Pamela Anderson cuando participó en 'Los vigilantes de la playa'. Gtres

Después de este momento comenzaron a llamarla 'La chica de la zona azul' y la contactaron para hacer un anuncio y un póster para la marca. Tras la campaña de cerveza llegó su oportunidad en Playboy y más tarde, su participación en Los vigilantes de la playa. El resto es historia.

Ahora, tras sus años dorados, Pamela Anderson ha vuelto a Ladysmith, su hogar, su refugio. Aunque allí vivió momentos dolorosos, hoy su concepción de esta pequeña ciudad de 8.000 habitantes es diferente. La popular modelo de Playboy vive en la casa donde se crio. "Es algo muy emotivo y brutal, como casarse con una estrella del rock", dice la actriz haciendo un guiño a su expareja y gran amor, Tommy Lee (60), cuya historia también juega un rol importante en el documental. "Es como llegar a un lugar demencial, donde pasé mi infancia", añade. La intérprete, en concreto, lo describe como "un suero de la verdad".

Archivado en Celebrities, Documentales, Pamela Anderson

Cristina Brunetti Apasionada por contar historias en diferentes formatos. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Monteávila (Caracas), con Máster en Periodismo por la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad CEU San Pablo. En El Español desde 2020.

Sigue los temas que te interesan