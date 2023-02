Así es la técnica psicofísica, la gran revolución en medicina estética, explicada por un experto

No te hagas un Tinder, hazte poli amoroso

Considerado por su clientela como uno de los mejores centros especializados en la medicina estética, FS Clinic es la primera clínica boutique de Canarias. Ubicada en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife se erige como uno de los centros más exclusivos de la región. Su CEO, Fran Suárez, nos desvela cuál es el tratamiento facial perfecto para preparar la piel del rostro antes de la llegada de la primavera y lucir una tez bella y sana.

Y es que en los meses frío y con la bajada de las temperaturas, nuestra piel se resiente y se producen mayor cantidad de células muertas debido a una falta de oxigenación y nutrientes en la dermis. El resultado de esto es que nuestra piel estará más seca, reactiva y con sensación de tirantez. Por todo ello, la importancia de realizarnos tratamientos que nos refuercen nuestra barrera natural de la piel, comenzando por limpiezas en profundidad y hasta conseguir una buena rutina de hidratación y protección que se lleve a cabo tanto en clínica como a diario en el domicilio.

Full Face basado en bienestar psicofísico:

Se considera FULL FACE o cómo su propio nombre dice TOTAL FACE, al abordaje integral del rostro, utilizando distintas técnicas y productos buscando la "armonía facial y, por consiguiente, resultados naturales y armónicos", avanza el experto Fran Suárez.

Para Fran Suárez, "estar bello es más que la armonía y perfección de la forma física, es descubrir todas las posibilidades y potenciarlas, sin dejar de lado lo que expresa tu personalidad y te hace único. Es revelar tu belleza interior", matiza el experto.

Paciente antes y después del tratamiento.

FS Clinic cuida, además de la estética, la salud de cada paciente; ya que entienden que esta premisa no solo tiene que ver con el aspecto físico, sino también con las emociones. Así, esta clínica trabaja para que cada cliente se sienta bien consigo mismo, y por tanto con los demás. Para ello, tienen en cuenta cada uno de los detalles, para que en cada momento sea especial, y cuyos objetivos sean el de prevenir el envejecimiento y posteriormente, solucionando los "cambios que puedan surgir en esta fase de la vida, cuidando siempre del bienestar psicofísico", concluye el CEO.

"Este bienestar psicofísico se basa en la aceptación y valorización de nuestra identidad, por ello nuestro objetivo en la clínica, no es transformación, sino lograr que el paso del tiempo sea un cambio de madurez natural en el que la belleza y la armonía perduren", aclara Fran Suárez, director de la clínica. Y añade: "El lema principal de nuestra clínica y una frase habitual de nuestras clientas es que la gente que les rodea les confirme lo bellas que están, pero con ese toque final de 'no sé qué te has hecho', afirmando así ese resultado natural del cambio".

En FS Clinic recomiendan distintos tratamientos con la finalidad de prevenir el proceso de envejecimiento y revitalizar el organismo. Interpretando la punta del iceberg con la visibilidad en la piel del paso del tiempo, detalla cómo a nivel interno, nuestros órganos, tejidos, células, también envejecen. Uno de los tratamientos faciales más demandados en esta época del año es la Mesoterapia Facial Con Dermapen, que ofrece una regeneración de la piel desde las capas profundas, disminuyendo parcialmente las arrugas finas y previniendo su aparición.

Imagen de FS Clinic.

Este tratamiento consistente en la aplicación a través de microinyecciones considerado como un "cóctel de vitaminas" mejora la calidad de la piel, aportando frescura y luminosidad. Un tratamiento perfecto para la llegada de la primavera en donde buscamos llevar menos maquillaje y disfrutar de una piel natural, limpia y suave. "El cóctel de Vitaminas o Mesoterapia facial es perfecto para oxigenar la piel y vascularizar la piel del rostro, activando el colágeno, responsable de la tersura cutánea. Es un tratamiento ideal para activar las pieles apagadas por causas como el estrés o el cansancio", comenta Fran Suárez, CEO de FS Clinic.

Así, "FS Clinic es un espacio dedicado a la belleza y la autoestima, pero sobre todo dedicado a la salud. Ofrecemos bienestar en su expresión más exclusiva y diferencial, adaptándonos a las necesidades de cada cliente tras la realización de un estudio personalizado y ayudando a potenciar la belleza natural de cada paciente", asegura Fran Suárez, CEO de la clínica. El exclusivo espacio, que ha sido diseñado por el equipo de interioristas de Pablo Ramos Baldi siguiendo los parámetros de una boutique, cuenta con cuatro salas privadas/boxes que permiten un trato discreto y personalizado.

Y es que este es uno de los secretos mejor guardados de FS Clinic: proporcionar un trato exquisito a cada cliente, mimándolos gracias a una amplia variedad de tratamientos, entre los que se incluyen el full face o armonización facial- una de las especialidades más demandadas- así como tratamientos específicos de toxina botulínica, lifting sin cirugía, rellenos labiales e incluso mascarillas faciales de oro de 24K, con las que además de estimular las células de la piel y mantenerla luminosa podremos disminuir las arrugas. En breve, FS Clinic contará con su propia línea de tratamientos para el cuidado de la piel del rostro, incluyendo cremas, geles y aceites faciales.

