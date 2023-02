Hilaria, la mujer de Alec Baldwin, fingió ser española hasta que la cazaron: de sus orígenes a su nombre real

El 22 de octubre de 2021 el planeta entero despertaba con una impactante noticia. El actor Alec Baldwin (64 años) había matado de un disparo de manera accidental a una directora de fotografía e hirió a otro compañero durante el rodaje de la película que se encontraba rodando, Rust.

El intérprete creyó que la pistola que estaban usando era de fogueo, pero no fue así, y sucedió el trágico desenlace que todavía hoy está por juzgar. Este martes, día 31 de enero, la Fiscalía de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, presentó la acusación formal de homicidio imprudente contra Baldwin por la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchins. En los cargos presentados por la fiscal Carmack-Altwies se le acusa de no seguir las medidas de seguridad en el uso del arma de fuego.

A su lado, protegiéndolo, queriéndolo en estos duros instantes, su esposa, Hillary Lynn Hayward-Thomas (39), la madre de sus últimos siete hijos y que se hace llamar Hilaria por un inquietante motivo: una desconocida obsesión por España y por fingir ser de nuestro país sin ser cierto.

[Alec Baldwin y su mujer, Hilaria, esperan su séptimo hijo 5 meses después del episodio mortal del actor]

1. Su origen

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Hillary Thomas nació en Boston, Massachusetts, el día 6 de enero de 1984, y lo hizo en el seno de una familia acaudalada en la que sus progenitores eran académicos. Su padre, David Thomas Jr. era profesor de literatura española y su madre; Kathryn, médico.

Como se puede imaginar, con un padre en casa experto en cultura española, la pequeña Hillary no tardó demasiado tiempo en aprender español. De hecho, no habla un español latino, donde las ces y las zetas, por ejemplo, son pronunciadas como eses. Hillary habla un perfecto castellano.

Cuando Hillary llegó en 2011 a la vida de Alec, se publicó que había nacido en Palma de Mallorca, que era, prácticamente española -ella no lo desmintió-, pero la realidad era otra muy distinta. En 2020, algunos compañeros de instituto y de la Universidad desvelaron quién era la supuesta Hilaria, que es como ella se hacía llamar.

2. Su nombre

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

"He visto algunos debates que cuestionan mi identidad y mi cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio y, para aquellos que preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces: nací en Boston y crecí entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y yo elegí vivir aquí, en Estados Unidos. En mi casa se celebran ambas culturas. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y me siento orgullosa de ella", expresó en un vídeo que se hizo viral en 2020 donde aparecía cocinando y respondiendo a las preguntas sobre su verdadero origen.

Y añadió: "Sí, soy una chica blanca. Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso".

Sobre su nombre apuntó: "Cuando era niña, en Estados Unidos, utilizaba Hillary y en España, Hilaria. Mi familia y mis padres me llaman Hilaria. Siempre me molestó un poco que ninguno de los nombres sonara bien en el otro idioma, así que usaba uno o el otro. Llamadme como queráis: responderé a ambos nombres", manifestó, para después afirmar que estaba muy cansada, "harta", de que la intenten etiquetar como española o como estadounidense. "¿No se puede ser ambas cosas? Es frustrante", señaló.

[Muere la madre de Alec Baldwin a los 92 años: las emotivas despedidas de la familia]

3. Sus hijos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Desde que iniciase su relación con Alec Baldwin hace, más o menos, 12 años, Hilaria ha dado a luz siete veces -y tuvo un aborto espontáneo en 2019-. Su amor por nuestro país llega a cotas inimaginables hasta el punto de que todos los vástagos que tiene con el protagonista de películas como It's Complicated o Pearl Harbor ostentan nombres españoles.

La última, la pequeña, Ilaria -sin hache- Catalina Irena nació en septiembre del año pasado y tiene menos de cuatro meses. La primogénita es Carmen Gabriela, nacida en agosto de 2013, a continuación llegarían Rafael Tomás, Leonardo Ángel, Romeo Alejandro David, Eduardo Pau Lucas y María Lucía.

Archivado en Alec Baldwin, España, Homicidios

Sigue los temas que te interesan