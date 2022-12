Mariah Carey abre su ático en Nueva York y ofrece una experiencia de Navidad por 20 euros: el curioso proyecto

Mariah Carey (52 años) es la reina indiscutible de la Navidad. Cada año, su canción All I Want For Christmas Is You ameniza las Fiestas y se posiciona entre los temas más escuchados. Diciembre es su mes de mayor éxito y, consciente de ello, la artista ha ideado un proyecto curioso y original. La cantante, tal y como ha desvelado en su perfil de Instagram, abrirá su piso de Nueva York como parte de una experiencia única y exclusiva.

La estadounidense se ha asociado con Booking, la popular plataforma de reserva de alojamientos, para brindar a una pareja actividades navideñas dentro de su casa y otros puntos de referencia de La Gran Manzana.

El evento, que Mariah Carey ha titulado como 'Ultimate Holiday Experience in NYC', tendrá una duración de tres días y un valor de 20,19 dólares (19,45 euros). El precio (20.19 para los estadounidenses) se corresponde con el año en el que All I Want For Christmas is You alcanzó el número uno de la lista Billboard por primera vez.

La reserva se abrirá el 14 de diciembre a las 17:00 horas (ET) y solo un pareja afortunada tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia. Por ello, Mariah Carey sugiere a los interesados programar una alarma para hacerse con este único plan.

Quienes lo consigan, podrán disfrutar de un espacio de la casa de Mariah Carey, privado y decorado de Navidad. Además, tendrá la oportunidad de alojarse en una de las habitaciones más exclusivas del lujoso Plaza Hotel, situado en la 5ta Avenida de Nueva York, por tres noches. Además, cumplirá con un itinerario completo que la artista desarrolló en colaboración con Booking.

El pack incluye vuelos, traslados al aeropuerto y transporte local para acudir a todas las actividades. Además, una entrada para el concierto de Mariah Carey en el Madison Square Garden el próximo 16 de diciembre y una copia del libro la cantante, The Christmas Princess. Dentro del ático de la artista, la pareja afortunada disfrutará de una hora de cóctel y una sesión de fotos profesional en el área de la terraza.

El itinerario también incluye un recorrido por importantes puntos de la ciudad. Entre ellos, unas horas de shopping en el Saks Fifth Avenue, una visita guiada por la terraza del Rockefeller y la experiencia de patinar sobre hielo frente al mítico árbol de Navidad del conocido complejo empresarial. Allí se podrá acceder a una carpa vip para beber un chocolate caliente, hacerse fotos y disfrutar de algunos de los éxitos de Mariah Carey.

Una entrada para el famoso musical The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes y un recorrido privado por Radio City Music Hall son otros de los planes incluidos en la agenda. La artista tampoco se ha olvidado de las experiencias gastronómicas y brindará la posibilidad de que la pareja afortunada reserve para cenar en sus restaurantes favoritos. Entre ellos, Nobu y Mr. Chow.

Mariah Carey explica y promociona la experiencia mediante un vídeo colgado en su cuenta Instagram, en el que muestra algunos espacios de su ático, decorado con varios pinos y distintos elementos propios de la Navidad.

Aunque todavía quedan dos semanas para hacer la reserva, todo apunta a que será un plan más que exitoso. Han sido muchos los que se han mostrado maravillados con la idea de quien aseguran que es la auténtica 'dueña' de la temporada navideña.

