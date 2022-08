La actriz Anne Heche, en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tráfico

La actriz estadounidense Anne Heche (53 años) se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles, tal y como han informado este pasado viernes 5 de agosto de 2022 medios locales, como CNN y el portal TMZ.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo a las citadas fuentes que citan a personas con conocimiento del incidente.

El personal de emergencias ha trasladado a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN. De acuerdo a la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

La actriz en un acto público en enero de 2018, en Los Ángeles. Gtres

Un vídeo publicado por TMZ muestra cómo Heche fue trasladada en ambulancia desde el lugar del accidente, a partir de una fachada que mostraba igualmente daños importantes. El ocupante de la vivienda, por su parte, ha salido ileso, y poco después ha trascendido que minutos antes de la colisión Heche había tenido otro accidente en el mismo complejo residencial, contra el garaje de otra vivienda donde había perdido el control del vehículo.

La actriz, que tenía previsto intervenir en un evento de la Asociación de los Críticos de la Televisión la semana que viene, se encuentra ahora en cuidados intensivos.

"Un vehículo con un solo pasajero ha chocado y se ha adentrado en una casa de dos pisos de 738 pies cuadrados (69 metros cuadrados) construida en 1952, causando daños a la estructura y un fuerte incendio antes de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD)", reza el comunicado del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Un total de "59 bomberos tardaron 65 minutos en acceder, reducir y extinguir por completo las persistentes llamas dentro de la estructura fuertemente dañada y rescatar a una mujer adulta encontrada dentro del vehículo, que ha sido trasladada a un hospital de la zona por los paramédicos del LAFD en estado crítico", añade la nota.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres (64) y el actor James Tupper (57), saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World. Se consolidó en Hollywood con las películas Donnie Brasco, Volcano y I Know What You Did Last Summer.

Su relación turbulenta con DeGeneres no ha sido el único capítulo negro en su biografía. En sus memorias, la actriz denuncia que sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Poco después, su hermano murió en un accidente de tráfico que ella sostiene que fue un suicidio. Para colmo de desgracias, su hermana Susan murió por un tumor cerebral y su otra hermana,Cynthia, perdió la vida de niña por un defecto cardíaco. A lo largo de su vida, la actriz ha sufrido problemas de salud mental.

