Alberto Closas Jr., sobre la salud de Concha Velasco: "Los años no perdonan. A mi padre le pasó lo mismo"

El actor de doblaje Alberto Closas Jr., hijo del también intérprete Alberto Closas Lluró, ha acudido a la presentación de la obra Palabras encadenadas, en el teatro Bellas Artes de Madrid, y allí se ha sincerado sobre la salud de la gran Concha Velasco (82), ingresada en una residencia.

"Ya es una mujer mayor, los años no perdonan, con mi padre pasó lo mismo", ha asegurado Closas hijo. Hablando de su padre, el actor ha querido recordar un consejo que guarda para siempre: "Sin trabajo y sin pasión no se puede hacer nada, la pasión es lo más importante. Mi padre me dijo que esta profesión es como un sacerdocio y si no te lo tomas así no hay nada que hacer. Yo llevo muchos años y no sé hacer otra cosa, es lo que me gusta y lo que necesito".

Alberto también ha aprovechado su aparición para alabar el trabajo de los actores de antes: "Tengo la suerte de haber aprendido de aquellas generaciones, hace poco he oído a directores de casting decir que los actores de antes no merecen la pena. Yo estoy deseando trabajar con actores de antes, como Sacristán o Concha Velasco".

Alberto Closas Jr. en un evento público en noviembre de 2019. Gtres

Tras recuperarse de un cáncer, enfermedad que su padre no pudo superar, el actor sostiene: "El cáncer no ha podido conmigo, ni el cáncer ni la Covid. Sigo con la espada como todo el que tiene cáncer, pero no ha podido conmigo. Yo creo que está superado". Alberto se prepara para el estreno de la obra Boing Boing con Andoni Ferreño (57) y Agustín Bravo (61). Además, ha anunciado que se encuentra preparando un trabajo homenaje en memoria a la figura de su padre.

El verano de Concha

La intérprete ha hallado su lugar idóneo en Orpea Punta Galea, una residencia de Madrid. Allí, la gran dama de la escena está rodeada de amor y cuidados. Arropada por su familia y gran y diversos amigos, personales y de profesión. Llena de sosiego y plenitud, y con mucha serenidad, así vive esta etapa Concha Velasco. Y del mismo modo afronta el que está siendo su primer verano en una residencia.

[Concha Velasco, su primer verano en una residencia: la decisión de su hijo y su "gran alegría" como abuela]

"No te lo digo porque sea su amigo, Concha está muy confortable. Divinamente y, sobre todo, está cómo y dónde quiere estar", aseguró hace unos días una fuente a EL ESPAÑOL. En su opinión, Concha Velasco pasará todo el verano en su nuevo centro y actual hogar. No está previsto, pues, que la actriz haga algún viaje en familia por vacaciones. "Hará sus salidas y sus paseos por Madrid, pero poco más porque la salud de Concha no está para largos viajes", añade el confidente.

Concha Velasco en la presentación de su última obra de teatro, 'La habitación de María'. Gtres

La familia hará que este verano sea especial para Velasco: "Manuel estará al quite, como siempre, y también Paco, que le llevará a Samuel. No sabes la debilidad que ella siente por ese niño. Es su gran alegría como abuela". Este medio ha intentado ponerse en contacto con Manuel Martínez Velasco (45), el siempre amable hijo de Concha, para saber cómo afronta su madre este verano tan atípico para ella, pero en esta ocasión ha declinado, amablemente, hacer declaraciones.

Una postura o decisión que parece férrea y firme. "Es la única manera de procurarle el aislamiento y la tranquilidad que requiere Concha ahora. Sólo responderá a cuestiones puramente necesarias y que no atañen a su salud. Ya dio las explicaciones que consideró", se apostilla.

Sigue los temas que te interesan