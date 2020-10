Así es la espectacular mansión que Ellen DeGeneres ha puesto en venta por 39,9 millones

La presentadora Ellen DeGeneres (62 años) y su mujer, Portia de Rossi (47), acaban de poner en venta el que ha sido su hogar en los últimos dos años. Su casa de inspiración balinesa en Montecito, California, ha salido al mercado por 39,9 millones de dólares, cerca de 34 millones de euros.

La pareja adquirió esta propiedad en enero de 2019 por 27 millones de dólares. Se trata de un terreno de más de tres hectáreas en el que se sitúa la vivienda principal, una casa de huéspedes, una cabaña habilitada como gimnasio, garita de seguridad, cancha de tenis, estanque y una llamativa piscina estilo infinity con espectaculares vistas al mar.

La vivienda cuenta con impresionantes vistas al océano. Riskin Partners Estate Group

El inmueble ha sido totalmente renovado por la estrella internacional de la televisión, que ha ampliado el terreno y ha dado a la casa el toque "cálido y moderno" del que presume en el anuncio publicado por Riskin Partners Estate Group, una agencia inmobiliaria especializada en viviendas de lujo.

El interior está distribuido en amplios espacios abiertos con paredes exteriores de vidrio. Riskin Partners Estate Group

La casa principal cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños y cinco aseos, comedor, lavandería y dos chimeneas. El interior está distribuido bajo el concepto de espacio abierto, con escasa presencia de tabiques y paredes exteriores de vidrio que permiten disfrutar de inigualables vistas a la costa o a las montañas de California.

La decoración, atemporal y sencilla, está cargada de materiales naturales y gamas de colores suaves. Destacan los llamativos techos de madera que le dan a la mansión el característico aspecto de las cabañas balinesas.

La casa principal tiene cuatro dormitorios, cinco baños y cinco aseos. Riskin Partners Estate Group

El exterior de la propiedad es igual de atractivo, con extensos terrenos verdes por los que pasear, una moderna piscina infinity que se une visualmente con el océano en el horizonte, amplias terrazas cubiertas y un bucólico estanque con dos esculturas de ovejas.

Polémica

La presentadora ha estado en el punto de mira por las acusaciones de varios trabajadores. Gtres

Ellen DeGeneres es una de las presentadoras americanas mejor pagadas. Tras casi dos décadas conduciendo el late night show más exitoso de América, el sueldo de la estrella televisiva se estima en unos 50 millones de dólares al año.

Este gran poder adquisitivo la ha convertido también en una auténtica magnate inmobiliaria, con constantes movimientos de compraventa de propiedades. La salida al mercado de su mansión de Montecito ha sido su última operación, una casa que compró en 2019 tras vender, en la misma población, otra vivienda que había adquirido en 2017. Por tanto, cabe esperar que la presentadora se interese pronto por una nueva propiedad que se convertirá en su hogar.

Este movimiento se produce tras la controversia que la comunicadora ha protagonizado este verano y que a punto ha estado de costarle su preeminente puesto en la cadena NBC. Y es que varios trabajadores del programa de DeGeneres denunciaron vivir un "ambiente de trabajo tóxico" y acusaron a la presentadora de ser una persona "mezquina".

Ellen DeGeneres ha pedido disculpas en el estreno de la temporada 18 de su programa.

La gran polémica surgida de esas declaraciones se saldó con el despido de varios productores y las disculpas públicas de la propia Ellen, que en septiembre comenzaba la temporada 18 de The Ellen DeGeneres Show pronunciando el siguiente discurso: "He aprendido que aquí pasan cosas que nunca deberían haber sucedido (...) Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas. Hemos hecho los cambios necesarios y hoy estamos iniciando un nuevo capítulo".

Sin embargo, la estrella televisiva quiso defender su figura y desvincularse de las acusaciones directas contra ella: "A veces me pongo triste. Me enfado. Tengo ansiedad. Me frustro. Me impaciento. Estoy trabajando para mejorar en todo eso, pero no creo que sea tan buena actriz como para venir aquí todos los días durante 17 años y engañaros", aseveró.

"Esta soy yo, y mi intención es ser siempre la mejor persona que pueda ser. Y si alguna vez he defraudado a alguien, si alguna vez he herido sus sentimientos, lo siento mucho", sentenciaba.

[Más información: Así es la casa de 42 millones de euros de una megaestrella de la televisión como Ellen DeGeneres]