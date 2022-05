Camila Cabello, la mujer que también triunfó en París: de sus humildes orígenes a su relación con Shawn Mendes

El Real Madrid se coronó rey de Europa este pasado sábado, día 28 de mayo, en Le Stade de France de Saint-Denis al tumbar al Liverpool en una final de Champions League de infarto. Pero como en todo buen espectáculo deportivo que se precie, al menos en los últimos tiempos -desde los Juegos Olímpicos a la Super Bowl- la música es el bálsamo perfecto para templar la tensión y los nervios previos al gran momento.

La encargada de dar ese punto de paz y ese show ya histórico fue la artista cubano-americana Camila Cabello (25 años). La cantante inició su espectáculo a ritmo de Señorita -tema que interpretaba junto a Shawn Mendes (23)- vistiendo un traje de dos piezas. Luego, continuó con Bam Bam -canción que interpreta con Ed Sheeran (31)- y concluyó con Don't Go Yet, el éxito más importante de su carrera, con una elaborada coreografía de su elenco y que fue aplaudida por el público.

Pero ¿quién es esta joven artista de origen cubano que, junto al equipo merengue, también triunfó en París? Karla Camila Cabello Estrabao nació el 3 de marzo de 1997 en la pequeña localidad de Cojímar, en Cuba, a pocos kilómetros de La Habana.

De orígenes humildes, su madre, Sinuhé Estrabao, es cubana y su padre, Alejandro Cabello es mexicano. La joven se mudó junto a su progenitora a Estados Unidos cuando ella tenía cinco años y no fue un camino fácil. "Pasamos miedo, así que le dije que íbamos ir a Disney", reveló Sinuhé en el documental de su hija, Made in Miami, al apuntar que no tenían visado para quedarse en Florida.

"Al decirle adiós a mi padre me preguntaba por qué todo el mundo estaba tan emocionado", explicó Camila que, según desvelaron algunos de los entrevistados para su documental de YouTube, "era muy introvertida cuando era pequeña". "Cuando nadie la veía era cuando cantaba, pero cuando la veían más de 5 o 6 personas empezaba a llorar", contó su padre.

Camila Cabello llegó a nuestras vidas a través de unos de los grupos femeninos más populares de las últimas décadas, Fifth Harmony, con éxitos como Work from home. Fue participante de X Factor y, aunque al principio no logró una buena posición en el programa, el poderoso productor y agente de talentos Simon Cowell (62) creó la citada girlband.

En 2015, el grupo de las cinco poderosas mujeres se disolvió y ella dio el triple salto mortal publicando en solitario I know what you did last summer, de la mano de Shawn Mendez, quien después sería su pareja, aunque su relación empezó siendo cuestionada.

I love it when you call me señorita -"Me encanta cuando me dices señorita"- le cantaba también Camila a Shawn, en otro de sus duetos juntos. Desde la publicación de aquel sencillo, convertido en un éxito mundial, saltaron todas las alarmas al comprobar la química entre la pareja de cantantes pero, fuera de las cámaras, Mendes y Cabello negaron cualquier tipo de relación amorosa.

Aun así, los fans de ambos empezaron a soñar y a dibujar corazones en las redes sociales creyendo profundamente en su amor. Efectivamente, los Camilizers -acrónimo de Camila y Mendes- no iban desencaminados. Su romance se confirmó con un apasionado beso de ambos y, juntos, llegaron a pasar incluso todo el primer confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus.

En noviembre de 2021, dos años después de bendecir al mundo con su arte y sus canciones y dos años después de haber iniciado aquel bonito romance, Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron poner punto final a su relación de mutuo acuerdo. Así lo anunciaron en sus respectivas cuentas de Instagram, en las que, entre ambos, suman 131 millones de seguidores.

"Hola, chicos. Camila y yo / Shawn y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro amor mutuo como personas es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", expresaba la expareja junto a una serie de emojis de corazones rojos. "Apreciamos mucho vuestro apoyo desde el principio y en el futuro", concluyeron Camila Cabello y Shawn Mendes, en el comunicado conjunto más duro y triste de su vida.

