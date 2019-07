Sofía Vergara y Joe Manganiello, vacaciones de lujo en Italia a 4.300 euros por noche

Sofía Vergara (46 años) y su marido, Joe Manganiello (42), viven en una constante luna de miel. La pareja ha dejado atrás el mundanal ruido de Los Ángeles (California) y ha puesto rumbo a la exclusiva ciudad de Ravello, en Italia. En este espectacular paraíso, ubicado en la elitista Costa Amafiltana, se encuentra el hotel donde el matrimonio de actores ha celebrado su quinto aniversario. Se trata del Belmond Hotel Caruso, un espacio único con 50 habitaciones solo aptas para los bolsillos más pudientes. Sus suites oscilan entre los 1.200 y los 4.300 euros per night, dependiendo de los extras.

El lujoso Belmond Hotel Caruso tiene cinco estrellas y está situado en un antiguo palacio del Siglo XI, dentro de un acantilado con vistas a la impresionante Costa de Amalfi. Está a tres minutos caminando de Villa Rufolo, a 6'3 kilómetros de la Catedral de Amalfi y a 11 kilómetros de las cuevas Grotta dello Smeraldo. El alojamiento elegido por el matrimonio hollywoodiense es luminoso, con balcones y de estilo napolitano. Tiene la terraza amueblada y jardín con piscina infinita.

Los baños son de mármol, tiene televisión por satélite con DVD y, cómo no, conexión a Wi-Fi; herramienta que Vergara ha utilizado para compartir sus momentos más románticos junto a Joe en Italia. El hotel cuenta con su propio restaurante, un piano bar, una piscina exterior con bar, spa, gimnasio e inmensos paisajes verdes que se disfrutan desde cada terraza.

Sofía Vergara y Joe Manganiello empezaron su apasionada relación en el verano de 2014. Apenas año y medio después, en noviembre de 2015, la protagonista de Modern Family y su entonces novio contrajeron matrimonio en un lujoso complejo turístico Breakers Palm Beach en Florida, al que asistieron más de 400 invitados. Entre ellos, todo el elenco de la serie que dio la fama a la colombiana y amigos íntimos de la pareja como Arnold Schwarzenegger (71), Ellen DeGeneres (61), Jennifer Lopez (49), Thalia (47) y Marc Anthony (50), que puso la nota musical actuando en el banquete.

Sofía Vergara, vestida de novia por Zuhair Murad.

Aquella boda fue la segunda para Vergara y la primera para el Manganiello. Fue la propia actriz quien se encargó de compartir todas las fotos de su día más feliz a través de las redes sociales. Para la ocasión, Sofía Vergara seleccionó un vestido de novia diseñador por el creativo libanés Zuhair Murad, uno de sus favoritos. El traje con el que Sofía se juró amor eterno con Manganiello fue hecho a medida para ella, de Alta Costura, palabra de honor y con escote corazón. Para el vestido se usaron más de cinco kilos de lentejuelas, tres kilos de perlas y 350 cristales. En la confección del vestido participaron 32 personas y le dedicaron 1.657 horas de trabajo para bordar a mano el top en tul de seda con arabescos e incrustar las lentejuelas, las perlas y los cristales.

Por el momento, la pareja no tiene hijos en común. Sin embargo, Sofía Vergara ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a ser madre -tiene un hijo de una relación anterior-. "Ya estoy en la edad en la que tengo mi última oportunidad para hacerlo", aseguró en una entrevista con la revista InStyle. "Y si voy a hacerlo, necesitaré un vientre de alquiler. Necesitaré ayuda, pero no me importa; está bien".

