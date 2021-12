Ghislaine Maxwell precipita el final de su juicio tras su última decisión

Este jueves 16 de diciembre comenzaba la segunda parte del juicio en Nueva York contra la británica Ghislaine Maxwell (59 años), acusada de servir de intermediaria para el millonario estadounidense Jeffrey Epstein en una serie de repetidos abusos sexuales a menores.

Era el turno de la defensa y, aunque apuntaba a que iba a ser un juicio prolongado en el tiempo pues había expresado su intención de convocar a 35 testigos, a última hora todo cambió. Al final, los abogados de Maxwell decidieron limitar sus intervenciones a las jornadas de los días 16 y 17, una decisión que según los medios especializados en tribunales deja una pobre impresión sobre su estrategia. Terminadas sus intervenciones, el juez, como es habitual, le preguntó a Maxwell si ella deseaba declarar ante el jurado, a lo que se negó.

"Su señoría, el gobierno (la fiscalía) no ha podido probar su acusación más allá de la duda razonable, así que no tiene sentido mi testimonio", dijo Maxwell en declaraciones recogidas por varios medios presentes en la sala, donde en ese momento no se encontraban los miembros del jurado.

Ghislaine Maxwell junto a Jeffrey Epstein.

El fiscal encargado del caso, Mitchell Epner, antiguo fiscal federal en un sonado caso de tráfico sexual, ha realizado unas declaraciones al medio Law and Crime en las que asegura que si Maxwell hubiera testificado "le habría ido muy mal", y es que, en su opinión, en sus declaraciones previas hechas públicas ante los investigadores "se mostró arrogante y combativa", lo que le valió dos cargos por perjurio.

Ante la negativa de la británica, el juez ha convocado para este próximo lunes 20 de diciembre a ambas partes, fiscalía y defensa, para que pronuncien sus alegatos finales ante la sala. Será justo después cuando el jurado se retirará a deliberar.

Gran parte de los abusos que se juzgan habrían tenido lugar en la vivienda que Epstein tenía en Palm Beach, Florida, adquirida por el millonario en 1990 y por la que pagó 2,5 millones de dólares. En esos momentos, sus víctimas, que ahora rondan la treintena, eran menores de edad y Ghislaine Maxwell se habría encargado de contactar con ellos.

El juicio, que se celebra en el Tribunal Federal del Este de Nueva York, ha despertado una gran atención mediática. De ser declarada culpable, Maxwell se enfrentaría a una condena efectiva de por vida. Por su parte, Epstein se suicidó en 2019 en la celda de la prisión neoyorquina donde había sido recluido de manera preventiva, antes de poder responder ante un tribunal por las acusaciones de abusos y tráfico sexual. La defensa de su socia y mano derecha Maxwell opina que ella está sirviendo de "chivo expiatorio" por los delitos cometidos por el magnate.

