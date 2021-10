Gigi Hadid y Zayn Malik rompen su relación tras la agresión denunciada por la madre de ella

Gigi Hadid (26 años) y Zayn Malik (28) han roto su relación tras un inesperado giro en su idílica historia de amor -aunque con idas y venidas que siempre han apenado a sus multitudinarios fans-. Este 29 de octubre se ha hecho público que Yolanda Hadid, madre de la modelo, ha acusado a su yerno de haberla golpeado. Esta denuncia de agresión ha sido el detonante de la ruptura de la joven pareja.

Malik ha asegurado que prefiere mantener en un discreto plano el enfrentamiento con su ya exsuegra: "Accedí a no defenderme de las acusaciones. Debería ser un asunto privado, pero parece que ella quiere crear división y ha decidido filtrarlo a la prensa". Así lo hizo saber en un comunicado, en el que también pedía a Yolanda que recapacitase sobre "sus falsas acusaciones" y que guardase sus asuntos personales en la intimidad de su familia.

Zayn Malik y Gigi Hadid, paseando por Nueva York en enero de 2020. Gtres

Sin embargo, en las palabras emitidas por Zayn en Twitter sí se refleja la existencia de una pelea entre él y la madre de Gigi: "Como todos sabéis, siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lancen al escenario mundial para que todos puedan opinar al respecto. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no hablar de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja, que entró a nuestra casa mientras mi pareja no estaba".

Todo este polémica situación llega al mismo tiempo que las informaciones de ruptura sentimental entre Zayn Malik y Gigi Hadid tras seis años juntos y una hija en común, de apenas 13 meses de edad. La pareja ya rompió en 2018, pero meses después confirmaron su reconcialición.

Su pequeña Khai

La modelo Gigi Hadid y el exmiembro de la banda One Direction, Zayn Malik, fueron padres de una niña en septiembre de 2020. Confirmaron la noticia con una fotografía en blanco y negro en sus redes sociales, en la que la modelo mostraba la pequeña mano de su bebé junto a la de su ya expareja: "Nuestra pequeña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorada".

Por su parte, el cantante escribió en su cuenta personal de Instagram: "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible. El amor que siento por este pequeño ser humano está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos", señaló junto a una fotografía en la que la pequeña se agarra a su mano.

Gigi Hadid y Zayn Malik anuncian el nacimiento de su primera hija

La modelo, hermana de Bella Hadid (25), ya estaba embarazada de algunas semanas cuando desfiló en la Semana de la Moda de París en el mes de enero de 2020, según comentó tiempo después, cuando con motivo de su embarazo su rostro se redondeó aún más y los comentarios sobre un retoque estético eran un clamor. "Nunca me he sometido a ningún relleno estético, es simplemente la naturaleza", dijo tiempo después.

[Más información: Gigi Hadid comparte su primera imagen con Zayn Malik tras su reconciliación]

Sigue los temas que te interesan