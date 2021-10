Carla Barber, destrozada por la muerte de su abuelo

Antes de las siete de la mañana de este sábado, Carla Barber (31 años) acudía de forma inesperada al Aeropuerto Internacional de Estambul para tomar un vuelo urgente a España. La doctora en medicina estética se encontraba en Turquía disfrutando de una jornada de turismo cuando conoció una triste noticia: el fallecimiento de su abuelo.

La Miss España 2015 se embarcó en el primer vuelo disponible con destino a nuestro país para despedir y velar a su querido familiar. Ha sido la propia Carla la que ha compartido públicamente este triste desenlace mediante la esquela de su abuelo. "Ángel García falleció en Burgos este viernes 29 de octubre a los 90 años de edad después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad", se puede leer en el documento. En el mismo también se detalla que el hombre tenía esposa y tres hijos y cuatro nietos, entre los que se encuentra la doctora Barber.

Carla ha tenido que volver a España desde Estambul tras conocer la muerte de su abuelo. RRSS

Así, Carla ha revelado el motivo de su fugaz viaje a Turquía. Con un mensaje en el que escribe "D.E.P abuelo" junto a un corazón rojo y el emoji de un avión, la también influencer hace público que se dirige a Burgos. Es en esta ciudad donde ha tenido lugar el fallecimiento y donde está dispuesto el tanatorio para que los familiares y amigos de Ángel puedan despedirse de él en la intimidad.

El abuelo de Carla se dedicaba a la agricultura, una labor ardua y costosa. De hecho, la propia Barber ha presumido en varias ocasiones de estos valores de trabajo duro y esfuerzo que le han inculcado en su familia, y que es el único camino por el que se consigue un éxito profesional como el suyo. Seguro que este sábado, cuando se reúna con sus familiares, todos recordarán esas enseñanzas del abuelo Ángel y otros tantos momentos felices a su lado que quedarán por siempre en su memoria.

Un momento difícil

Este triste adiós se une a un momento vital muy complicado para Carla. La joven se enteró hace dos meses de que padece una grave enfermedad. Tras un tiempo de silencio, el pasado 4 de octubre quiso hacer público su diagnóstico: "Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita", confesó la doctora en medicina estética a través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

La exMiss sufre el síndrome de Brugada, que produce muerte súbita. RRSS

"La verdad es que ha sido un poco duro, un shock, que te digan que de pronto tienes un 3 por ciento de probabilidad anual de morir por muerte súbita en los próximos diez años. Que es una enfermedad que no tiene tratamiento, no tiene cura, no tiene pastillas que puedas tomar", detallaba en su exposición pública.

A pesar del revés, la joven intenta mantenerse positiva ante su nueva lucha: "Yo estoy muy bien, muy positiva. No pienso que tengo un 3 por ciento de posibilidades de morir, sino un 97 por ciento de que no me pase".

