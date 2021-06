Matthew Perry rompe con su prometida tras su comentada actitud en el reencuentro de 'Friends'

Una noticia ha oscurecido el esperado regreso de la serie Friends. Y es que menos de una semana después de que se produjera el gran reencuentro, Matthew Perry (51 años) acaba de dar la noticia de su ruptura con Molly Hurwitz (29), una agente literaria con la que ha estado compartiendo su vida desde hace dos años. El intérprete desvelaba esta triste noticia enviando un escueto comunicado a la revista People: "A veces, las cosas simplemente no funcionan. Y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor".

La pareja tenía planes de boda. El intérprete anunció su compromiso en noviembre del pasado 2020. "He decidido comprometerme. Afortunadamente, estoy saliendo con la mejor mujer sobre la faz de la Tierra en este momento", explicaba, feliz, al mismo medio al que ha informado ahora de su ruptura.

Durante el estreno de la secuela de la ficción no pasó desapercibido el estado de salud del actor. La apatía de Perry suscitó comentarios entre los seguidores de la serie que echaban en falta el característico sentido del humor, su ingenio e ironía de la que hizo gala durante las 10 largas temporadas de Friends dando vida a Chandler Bing. Ahora que se conoce la noticia del fin de su relación, quizás se pueda justificar su actitud.

La pareja en la ciudad de Los Ángeles, durante el pasado marzo. Gtres

Pero más allá de esto, hubo un momento que hizo saltar las alarmas. Y es que durante unos breves minutos el actor mostró dificultades para hablar. Kevin Bright (66), productor de la serie, quiso salir al paso de los comentarios suscitados tras la emisión.

"Fue genial verle de nuevo. Lo que dice la gente es lo que dice la gente. No tengo nada que decir sobre ello, excepto que fue genial verle. Pienso que él es muy divertido en el episodio. Pero sí, pienso que está bien. Él parece más fuerte y mejor que la última vez que lo vi", explicó en The Hollywood Reporter. Según la versión que maneja The Sun, estas impactantes escenas se debieron a que el actor había sido intervenido de una emergencia dental: "Obviamente nadie quiere grabar después de una intervención médica, pero sucedió", alegaba la fuente del tabloide.

Es de conocimiento público que el actor se ha tenido que someter en varias ocasiones a terapias de rehabilitación debido a sus hábitos tóxicos, incluso él mismo declaró que había eliminado de su memoria tres años del rodaje de la serie que le dio la popularidad: "Quieres llamar la atención, quieres dinero y quieres el mejor asiento en el restaurante", revelaba en una ocasión a The New York Times.

