La metamorfosis de Miley Cyrus: de inocente ídolo infantil a abanderada de causas sociales

Miley Cyrus (27 años) ha vuelto estos días a estar en boca de todos en España por un mensaje en Twitter dedicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (48), en el que le pedía unidad para "aplacar el Covid-19 y su desproporcionado impacto". Una alusión a la que el mandatario respondía en su perfil: "El nuestro es un fuerte compromiso, Miley. La unidad y la respuesta multilateral es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás", generando así una oleada de reacciones que han viralizado el nombre de la artista.

Lo cierto es que la cantante está acostumbrada a ser el centro de atención, bien sea por su carrera personal, sus polémicas personales o, como en este caso, sus acciones públicas para comprometerse con diferentes causas sociales. Una popularidad que intenta conducir por el camino correcto -no siempre con éxito- desde que con 14 años se convirtiera en un icono mundial.

Sus inicios

Hija del famoso cantante de country Billy Ray Cyrus (58), Miley descubrió su deseo de ser actriz a los 9 años, cuando su padre la llevó a ver el musical Mamma Mia!. Dos años después, tras haberse estado formando en canto e interpretación, obtenía su primer papel en un proyecto internacional, la exitosa Big Fish de Tim Burton, donde hizo el papel de la pequeña Ruthie.

Pero sus primeros pasos hacia la fama mundial llegaron en 2006 con la exitosa serie infantil Hannah Montana, que aportó a Disney Channel una audiencia sin precedentes y, gracias a la banda sonora, los discos y las giras que agotaban entradas en cuestión de minutos, hizo despegar también la carrera discográfica de la joven Cyrus.

Con la evolución de la serie musical a lo largo de los años, la figura inocente de Hannah Montana se iba desdibujando a medida que florecía la de la adolescente Miley Cyrus. La cantante y actriz comenzó a publicar discos con su nombre real, mostrando una imagen más adulta y madura en los conciertos y reivindicando su identidad propia.

Polémicas

Su metamorfosis artística termina de desarrollarse en 2010, cuando alcanza la mayoría de edad y decide abandonar la serie, desvincularse de su imagen infantil y preparar su proyecto más controvertido: Can't be tamed ("No puede ser domada"), un polémico disco con el que se despojó de un plumazo de su inocencia y mostró su lado más sexual, irreverente y escandaloso.

La nueva Miley no sólo mostraba la evolución natural de niña a mujer, sino que evidenciaba el paso de tierno ídolo infantil a controvertida celebrity mundial. Su vida personal comenzó a acaparar la atención y sus excesos y continuas fiestas protagonizaban cada vez más titulares.

Las constantes polémicas de la artista hicieron estallar a su padre, que en una entrevista a la revista GQ se mostró arrepentido de haber apoyado la exposición pública de su hija siendo una niña: "Ese maldito show destruyó a mi familia. Lo borraría todo en un segundo si pudiera", aseveró con respecto a Hannah Montana. "Estoy asustado por ella. Tiene mucha gente a su alrededor que la está poniendo en peligro. Quiero que se refugie de la tormenta", clamaba entonces.

Años más tarde, ella misma hablaría sobre sus adicciones, asegurando en un directo en su Instagram el pasado mes de noviembre que llevaba cuatro meses sobria, aunque sigue encontrando las drogas "placenteras estéticamente".

Relaciones

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han tenido una década de idas y venidas. Gtres

Su vida amorosa tampoco ha estado exenta de controversia. A sus 15 años, la cantante confesaba a la revista Seventeen que había mantenido una relación de dos años con el cantante Nick Jonas (27) en unas declaraciones impropias de una adolescente de su edad: "Nos amábamos, pero fue realmente duro mantener nuestra relación oculta. Discutíamos mucho y no era divertido", revelaba.

Tras la ruptura, Cyrus cambió su imagen y se tiñó el pelo de negro. "Me estaba rebelando contra todo lo que Nick quería que fuera. Luego pensé 'tengo que estar sola y descrubrir quién soy realmente'".

Dos años después, el amor volvería a llamar a su puerta gracias al rodaje de la película La última canción, su debut en el cine comercial despojada de la imagen de Hannah Montana. En ese proyecto conocería a Liam Hemsworth (30), hermano pequeño de Chris Hemsworth (36) con el que la artista iniciaría una turbulenta relación

Miley y Liam rompían en 2013 tras posponer su boda. Gtres

En el año 2012, la cantante y el cuñado de Elsa Pataky (43) anunciaron su compromiso para finales del mismo año. Sin embargo, la boda acabó aplazándose entre rumores de crisis y finalmente la pareja rompía en septiembre de 2013.

Tras su sonada ruptura, Miley Cyrus volvería a protagonizar titulares hablando de su vida privada y de su condición sexual. En 2015, en medio de los rumores que apuntaban a un romance con la modelo de Victoria's Secret Stella Maxwell, la cantante se definía como "pansexual" y defendía su imagen andrógina en la revista Elle: "Sé que soy más extrema y ruda que la mayoría de los hombres, pero eso no me convierte en un chico".

Segunda oportunidad

En 2016 Miley y Liam pasaban por el altar en secreto. RRSS

En marzo de 2016 se confirmaba, tras varias idas y venidas públicas, que Miley Cyrus y Liam Hemsworth habían retomado su relación y su compromiso matrimonial. Finalmente, el 23 de diciembre de 2018 la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia secreta que no se conoció hasta días más tarde.

Pero la felicidad les duraría ocho meses, pues en agosto del año siguiente la pareja anunciaba su separación y Hemsworth solicitaba oficialmente el divorcio. Al mismo tiempo, Miley era captada por los paparazzi en actitud muy cariñosa junto a la influencer Kaitlynn Carter, por lo que los rumores de infidelidad se extendieron, haciendo estallar a la cantante: "Puedo admitir un montón de cosas, pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así", escribía en sus redes.

Tras su ruptura con Liam, se conocía su romance con Kaitlynn Carter. Gtres

Su affaire con Carter acabó rompiéndose dos meses después, ya que la propia Cyrus había confesado que no buscaba nada serio y que, ante todo, Kaitlynn y ella eran amigas.

Actualmente, Miley Cyrus mantiene una relación con el cantante Cody Simpson (23). Ambos están pasando la cuarentena juntos y apoyándose en sus respectivas luchas contra la adicción al alcohol y los estupefacientes, pues el artista también ha confesado públicamente sus problemas con esas sustancias.

Activista incansable

A lo largo de su carrera no todo han sido escándalos. En su etapa adulta, Miley Cyrus también ha mostrado su faceta más solidaria y combativa contra la injusticia social. Constantemente comprometida con causas benéficas y asociaciones, la estrella internacional ha liderado campañas históricas contra el racismo, el machismo o la discriminación al colectivo LGTBI, entre otras.

En 2013, la joven sorprendía al mundo en la gala de los MTV Video Music Awards, donde fue galardonada con el premio al vídeo del año. Cuando todo el mundo esperaba verla en el escenario para recoger la distinción, la cantante dejó subir a un joven indigente llamado Jesse, quien dio un discurso sobre la indigencia y la pobreza juvenil en Estados Unidos.

Gracias a aquel gesto, la fundación My Friend's Place con la que colaboraba Cyrus recaudó esa noche más de 200.000 dólares, según el New York Times.

Desde el nombramiento de Donald Trump (74) como presidente de los Estados Unidos, Miley Cyrus ha mantenido una actitud combativa contra las políticas del mandatario, encabezando manifestaciones contra las armas, por los derechos de la mujer o, más recientemente, apoyando al movimiento Black Lives Matter que protesta por la muerte de George Floyd a manos de un agente.

Gracias a su influencia pública, la artista ha recaudado cuantiosas sumas para más de 40 organizaciones con las que colabora. Además, ha puesto en el punto de mira a gobernantes como el presidente español Pedro Sánchez o el italiano Giuseppe Conte (55), a quienes ha apelado directamente en sus redes sociales para clamar por la unidad en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

