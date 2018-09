Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk se casan en su mansión de los Hamptons rodeados de 'celebrities'

Gwyneth Paltrow (46 años) y Brad Falchuk (47) ya son marido y mujer. La pareja se dio el 'si, quiero', el pasado sábado 29 de septiembre en la impresionante mansión que la 'oscarizada' actriz tiene en los Hamptons, una zona ubicada en el sector este de Long Island (Nueva York) donde se erigen las casas de verano de los ricos famosos y anónimos.

Haciendo alarde de su discreción, la actriz y el guionista han llevado a cabo una ceremonia en la más estricta intimidad, siguiendo ejemplo de otros personajes hollywoodienses con casas blindadas a los ojos de los más curiosos.

A su llamada han acudido diferentes personalidades del universo del cine, el espectáculo y la televisión. El veterano director Steven Spielberg (71) junto a su esposa Kate Capshaw (64), Cameron Diaz (46) y Benji Madden (39), el actor Jerry Seinfeld (64) o Robert Downey Jr (53) y su esposa Susan Downey (44), se encuentran entre los asistentes más ilustres.

Entre las destacadas ausencias, la de su exmarido, Chris Martin (41), líder de la banda Coldplay y padre de sus hijos Apple (14) y Moses (12) o su matrimonio amigo, Beyoncé (37) y Jay-Z (48), que se encuentran en estos momentos en la Costa Oeste de Estados Unidos concluyendo los últimos conciertos de su exitosa gira mundial On The Run Tour II.

Ver esta publicación en Instagram Happy Valentine’s Day to all especially @bradfalchuk ❤️ Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 14 Feb, 2018 a las 5:39 PST

La boda ha sido tal y como ellos deseaban: íntima y discreta, así como lo ha sido su noviazgo. A priori se calculaba con la asistencia de medio centenar de personas. No obstante, según la prensa internacional, podría haber superado la barrera de los 50 invitados. La protagonista de Shakepeare in love y el guionista de cine y series ya tuvieron ocasión de celebrar una fiesta de compromiso hace seis meses en Los Angeles donde contaron con la presencia de 400 personas, entre ellos, compañeros de la profesión que en esta ocasión no han acudido, como Jennifer Aniston (49).

La recién casada pareja se conoció en 2010, cuando ella comenzó a interpretar un papel en la serie que él producía, Glee. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después, tras el divorcio de la actriz con Chris Martin cuando comenzaron una historia que hoy culmina en matrimonio. Mantuvieron su idilio en secreto hasta septiembre de 2015, cuando ambos asistieron juntos al estreno de la serie Scream Queens en Los Angeles.

Ver esta publicación en Instagram 💍 Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 8 Ene, 2018 a las 8:59 PST

No es la primera vez que el matrimonio experimenta tal sensación. Paltrow y Falchuk se casan en segunda nupcias. Él estuvo casado con Suzanne Bukinik en un matrimonio que duró 19 años y por el que llegaron al mundo dos hijos: Isabella y el pequeño Brody. El arsenal amoroso de Paltrow es bastante más público por su profesión ante las cámaras y sus éxitos en el cine.

La intérprete, vinculada profundamente a España tras estudiar un año aquí junto a una familia toledana, estuvo prometida con Brad Pitt (55). Lo suyo terminó en separación y Gwyneth se casó con Chris Martin, el rockero con quien compartió once años de su vida y con quien tiene dos hijos: Apple y Moses.

