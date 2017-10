Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, entre las víctimas de Harvey Weinstein

Hollywood está conmocionado después de que una docena de actrices acusara al productor Harvey Weinstein (65 años) de acoso sexual. Así lo desveló The New York Times hace unos días. Ahora, el mismo rotativo amplía la lista de víctimas con dos reconocidas intérpretes más: Angelina Jolie (42) y Gwyneth Paltrow (45). Ambas se han unido a las acusaciones de acoso de otras tantas mujeres, relatando al mismo tiempo sus experiencias personales.

El productor con Meryl Streep, una de sus amigas, hasta esta semana.

"Su forma de tratar a las mujeres toca a su fin", aseguraba Paltrow. De la misma opinión es Jolie, con quien Gwyneth tiene en común, además de las malas experiencias con el productor, el hecho de haber mantenido una relación con Brad Pitt (53).

"Tuve una mala experiencia con Harvey cuando era joven y por esa razón decidí no trabajar con él de nuevo. Además, avisé a otros cuando lo hicieron. Este comportamiento en cualquier país es inaceptable", confesaba Jolie en conversación con The New York Times. Paltrow, por su parte, recuerda otro de los episodios vividos con el productor, transcurrido cuando él la invitó a su hotel. "Yo era prácticamente una niña. Estaba petrificada", aseguró después de afirmar que Weinstein colocó sus manos sobre ella y le sugirió darle un masaje.

La actriz de Shakespeare in love se refugió entonces en Pitt, quien se enfrentó al productor. Éste, por su parte, la amenazó con despedirla si contaba algo.

Tras el aluvión de denuncias ocurridas esta misma semana, Weinstein se ha visto obligado a reconocer los hechos en un comunicado y a abandonar la compañía de cine independiente que fundó en su día, y con la que lanzó al estrellato a algunas de estas intérpretes.

Entre las víctimas del productor se encuentran renombradas actrices como Ashley Judd (49)y Rose McGowan (44). Judd aseguró que el productor apareció, durante una reunión de negocios, con un albornoz y le preguntó si podía darle un masaje o que lo mirara ducharse. Otras como Meryl Streep (68) o Judi Dench (82) han criticado duramente a Harvey Weinstein después de conocer los oscuros episodios del productor con algunas de estas conocidas intérpretes.