El rey Felipe VI entrega al italiano Andrea Kimi Antonelli el trofeo del Gran Premio de España de Fórmula 1

Madrid ha rubricado este domingo, 13 de septiembre, una de las páginas más esperadas de su historia deportiva: el flamante circuito Madring ha albergado la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Una cita multitudinaria que se ha cerrado con la victoria del joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Así, Antonelli ha cogido el testigo de Gilles Villeneuve (32), el último ganador de un Gran Premio de F1 en la capital de España.

El líder del campeonato mundial ha cruzado la meta por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren), recibiendo el trofeo de vencedor de manos del rey Felipe VI (58 años).

El momento en que Felipe VI se encamina para entregar el trofeo. Gtres

La presencia de la Casa Real ha marcado el punto álgido de la jornada en el ámbito institucional. Felipe VI se ha desplazado al recinto acompañado por sus dos hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), para dar el respaldo de la Corona a la vuelta de la F1 a la ciudad capitalina.

La llegada de Felipe y sus hijas se ha producido minutos antes del arranque de la prueba.

En los accesos principales del trazado, la comitiva real ha sido recibida por José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, dando paso al saludo con las autoridades políticas y deportivas presentes.

En el comité de recepción han figurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47); el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (51).

También se han dejado ver en el Madring la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez; el consejero delegado de la F1, Stefano Domenicali; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó.

Felipe VI, este domingo, en Madring. Gtres

Cerrando esta representación, han estado, asimismo, presentes el presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), Carmelo Sanz de Barros; y el director del circuito, Luis García Abad.

Mostrando una actitud cercana y distendida con los aficionados que abarrotaban las gradas, la Familia Real ha realizado una visita guiada por las instalaciones estratégicas del recinto.

Uno de los instantes de mayor atención mediática ha tenido lugar en el box de la FIA, donde Felipe VI, Leonor y Sofía han mantenido un distendido encuentro privado con los dos referentes de la afición española: Fernando Alonso (45) y Carlos Sainz Jr. (32).

Posteriormente, la representación de la Casa Real ha recorrido parte de la pista a bordo de un vehículo oficial de la organización junto a De los Mozos y García Abad, antes de hacer una parada técnica en el garaje de la escudería McLaren.

El protocolo previo a la carrera ha concluido sobre la propia parrilla de salida, donde la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado el himno nacional de España ante los monoplazas y las autoridades.

El estreno del trazado urbano no solo ha atraído al estamento político y deportivo, sino que ha convertido la zona VIP en una improvisada alfombra roja internacional.

Entre las personalidades que han presenciado la prueba desde los espacios acotados han destacado la actriz Blanca Suárez (37), la modelo Rebecca Donaldson (31) y el exfutbolista británico David Beckham (51).

En lo estrictamente deportivo, la jornada dominical no ha sonreído a la afición local. A pesar del caluroso recibimiento del público madrileño, los dos pilotos españoles se han quedado lejos de los puestos de cabeza.

La peor parte se la ha llevado Carlos Sainz Jr., quien se ha visto obligado a abandonar de forma prematura por problemas mecánicos en su monoplaza.

Por su parte, Fernando Alonso no ha podido luchar por las posiciones de podio frente al ritmo impuesto por Mercedes, Red Bull y McLaren.