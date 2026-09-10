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Nunca podrá olvidar la ciudad Oslo este pasado 9 de septiembre de 2026: el pueblo entero se echó a las calles para despedir -y honrar y llorar- al que ha sido su rey durante 35 años, el abuelo de la nación: Harald V.

El funeral de Estado del padre de Haakon VIII (53 años) ha hecho historia, así como gestado un sinfín de anécdotas y fotografías tan inéditas como sorprendentes. Según estimaciones de la Policía, más de 340.000 personas han inundado el centro y la periferia de Oslo tan sólo para asistir al paso del cortejo fúnebre de Harald V.

Ha sido, en efecto, un día trascendental no sólo por ser la primera inhumación real en 35 años, sino por el operativo de seguridad sin precedentes que se ha orquestado, y por la reunión histórica de todas las Casas Reales europeas y algunos jefes de Estado internacionales.

[La nueva Familia Real de Noruega saluda al pueblo desde el balcón del palacio ante una ferviente ovación]

Por unas horas, el mundo entero ha mirado a Noruega, el epicentro del todo.

En EL ESPAÑOL hacemos un repaso por esas 25 fotografías que, en el trasiego frenético de la jornada, podrían haber pasado inadvertidas para los ojos más avezados, pero que han aderezado este día tan magno y duro para los noruegos y, en concreto, para la Familia Real.

Lágrimas, confidencias improvisadas, polémicos mensajes en coronas de flores, el papel clave de Carlos Gustavo de Suecia y Federico X en el recorrido del féretro hacia la cripta real, el controvertido protagonismo de un Marius Borg con tobillera telemática... A continuación, todo lo que necesitas ver:

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    El féretro de Harald V saliendo del Palacio, rumbo a la catedral, a las 12 horas de la mañana, con máxima puntualidad. La solemnidad ha marcado el recorrido.

    EFE
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    Sverre, Haakon, Ingrid y Marta Luisa frente al féretro, minutos antes de partir del Palacio en dirección a la catedral. El gesto atribulado los ha acompañado todo el día.

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    El Rey, Marta Luisa, Sverre y la heredera Ingrid, custodiando los restos mortales de Harald V en el Palacio Real. La ceremonia en la catedral ha estado oficiada por el prelado de la Iglesia Nacional Luterana, Olav Fykse Tweit.

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    El rey Haakon mirando, con dolor y profundo respeto, el ataúd de su progenitor. Cuentan las crónicas que durante la jornada Haakon se ha emocionado sobremanera.

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    Marius, sentado en segunda fila, como un nieto más. Ha compartido bancada con las hijas de Marta Luisa de Noruega: Maud, Leah y Emma.

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    Esta corona de flores estaba al lado de la caja. La atraviesa una cinta en la aparece el nombre de Marius Borg como si fuera miembro de la Familia Real, junto a "Haakon, Mette, Ingrid y Magnus".

    VG
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    La dolorosa imagen de la reina viuda Sonia, despidiéndose de Harald V, el rey, pero, sobre todo, del gran amor de su vida. Su amor desafió los convencionalismos.

    EFE
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    La reina Sonia depositando una flor roja sobre los restos mortales de Harald. En su corona de flores, la hoy emérita escribe: "Gracias por una vida maravillosa".

    Gtres
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    El rostro triste y adolorido de la reina Mette-Marit. Junto a la lógica pesadumbre, hay que recordar que la reina consorte está recuperándose del trasplante de pulmón al que se sometió el 17 de junio.

    Gtres
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    La asistencia de Mette-Marit al funeral de Estado ha estado un tanto en duda hasta el final, pues su delicada salud ya le impidió estar en la jura de la Constitución de Haakon.

    Gtres
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    La princesa Astrid, hermana de Harald, es la única superviviente de la era de Olav V. Astrid ha perdido a su mayor apoyo. Estaban muy unidos y en constante comunicación.

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    Imagen en la que se puede ver cómo Marius Borg abandona la catedral por delante de la princesa Astrid, quien debido a su avanzada edad ha asistido en silla de ruedas.

    VG
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    Los amigos pescadores del rey Harald, además de estar presentes en el funeral de Estado, han enviado una corona de flores muy especial con un guiño a su pasión marítima.

    VG
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    Haakon, Carlos Gustavo de Suecia y Federico X saludando al féretro del rey Harald de Noruega mientras es trasladado al mausoleo real. Las tres Casas Reales están unidas por lazos históricos y familiares.

    EFE
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    La reaparición del chamán Durek, marido de Marta Luisa, tras su trasplante de riñón. Estuvo ingresado en el mismo hospital en el que el rey Harald perdió la vida.

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    La emoción ha estado presente durante la ceremonia. La princesa Ingrid, Mette-Marit y Marta Luisa no han dudado en contener la lágrima con un pañuelo.

    Gtres
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    En un momento dado de la misa funeral, Ingrid Alexandra ha consolado con esta caricia en el hombro a su hermano, Sverre Magnus. La complicidad entre ellos es máxima.

    VG
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    El dolor de una madre y un hijo, hoy rey de Noruega. Durante la jornada, Haakon ha estado muy pendiente de su madre, la reina viuda Sonia.

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    El emotivo discurso que ha entonado Victoria de Suecia este miércoles, en la catedral de Oslo. Sus palabras han sido acogidas con gran cariño por parte del público. Harald era su "padrino".

    EFE
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    Las Casas Reales estaban sentadas frente a la Familia Real. En la primera bancada estaban Carlos Gustavo de Suecia, Federico X y Rania de Jordania con el rey Abdalá II de Jordania.

    EFE
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    Guillermo, de confidencias con la emérita Sofía. Ambas Casas Reales han mantenido a lo largo de los años una gran amistad y parentesco. El duque de Edimburgo, marido de Isabel II, era familia de Juan Carlos y Sofía.

    EFE
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    La reina Sonia saliendo de la catedral de la mano de la obispa. Sunniva Gylver es la obispa más atípica de Noruega y su vínculo con la Familia Real es estrecho.

    EFE
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    El saludo de la nueva Familia Real, este miércoles, en el Palacio Real. Pese a lo regio del luto y el dolor, todos han esbozado una tímida sonrisa ante los noruegos.

    EFE
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    La reina Sonia, emocionada en el balcón. En un momento dado de la tarde, durante su exposición ante el pueblo, la soberana viuda se ha secado una lágrima del rostro.

    NTB
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    La Familia Real saludando a su pueblo, entre vítores y una sentida ovación al tiempo que ondeaba la bandera del país. Este pasado miércoles se cerró un reinado de 35 años y se inauguró una nueva era.

    Gtres