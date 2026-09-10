Nunca podrá olvidar la ciudad Oslo este pasado 9 de septiembre de 2026: el pueblo entero se echó a las calles para despedir -y honrar y llorar- al que ha sido su rey durante 35 años, el abuelo de la nación: Harald V.

El funeral de Estado del padre de Haakon VIII (53 años) ha hecho historia, así como gestado un sinfín de anécdotas y fotografías tan inéditas como sorprendentes. Según estimaciones de la Policía, más de 340.000 personas han inundado el centro y la periferia de Oslo tan sólo para asistir al paso del cortejo fúnebre de Harald V.

Ha sido, en efecto, un día trascendental no sólo por ser la primera inhumación real en 35 años, sino por el operativo de seguridad sin precedentes que se ha orquestado, y por la reunión histórica de todas las Casas Reales europeas y algunos jefes de Estado internacionales.

[La nueva Familia Real de Noruega saluda al pueblo desde el balcón del palacio ante una ferviente ovación]

Por unas horas, el mundo entero ha mirado a Noruega, el epicentro del todo.

En EL ESPAÑOL hacemos un repaso por esas 25 fotografías que, en el trasiego frenético de la jornada, podrían haber pasado inadvertidas para los ojos más avezados, pero que han aderezado este día tan magno y duro para los noruegos y, en concreto, para la Familia Real.

Lágrimas, confidencias improvisadas, polémicos mensajes en coronas de flores, el papel clave de Carlos Gustavo de Suecia y Federico X en el recorrido del féretro hacia la cripta real, el controvertido protagonismo de un Marius Borg con tobillera telemática... A continuación, todo lo que necesitas ver: