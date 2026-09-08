El milimétrico protocolo para el funeral de Harald V: del minuto de silencio al saludo de la nueva Familia Real en el balcón

Este miércoles, 9 de septiembre, Noruega despedirá al rey Harald V en un funeral de Estado en la Catedral de Oslo, seguido de su entierro en la fortaleza de Akershus. El monarca, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, será homenajeado en una jornada marcada por el duelo nacional, la música sacra y la presencia de toda la realeza europea y autoridades internacionales.

La Casa Real ha detallado ya la hoja de ruta y el milimétrico protocolo que se seguirá ese día para decir adiós a su difunto Rey, que por cierto es uno de los más queridos de los últimos tiempos.

El cortejo fúnebre, que saldrá del palacio, estará encabezado por el féretro del soberano y contará con la participación del rey Haakon VIII (53 años) y la reina Mette-Marit (53), la princesa heredera Ingrid Alexandra (22), la reina Sonia (86), el príncipe Sverre Magnus (20) y la princesa Marta Luisa (54).

La Familia Real noruega. Geety Images

A ellos se sumarán representantes de la Casa Real noruega, miembros de otras monarquías, jefes de Estado, primeros ministros y otras autoridades de Noruega.

En el comunicado de prensa que han publicado desde palacio se especifica que Haakon e Ingrid desfilarán los primeros tras los restos mortales y tras ellos, el resto de miembros reales.

Hasta el momento se desconoce qué papel jugará Marius Borg (29) y al lado de quién se situará tanto en la procesión como en la misa, pero lo que es seguro es que estará presente para despedir al que considera como un abuelo.

Nada más salir el féretro del palacio hacia la catedral comenzará el saludo fúnebre. Se dispararán 21 salvas a intervalos de 30 segundos. Las Fuerzas Armadas noruegas explican que 21 disparos es el número máximo que se utiliza en un saludo noruego. Esta tradición se remonta a la época de los veleros.

La ceremonia religiosa comenzará a las 13 horas en la Catedral de Oslo y seguirá el rito funerario de la Iglesia de Noruega, de confesión evangélica luterana. Estará oficiada por Olav Fykse Tveit, presidente de la Conferencia Episcopal, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

El inicio de la ceremonia en la catedral estará marcado por un minuto de silencio colectivo, ya que se extenderá a todo el país. Tres campanas al inicio y al final del funeral encuadrarán la misa.

Las Fuerzas Armadas noruegas rinden homenaje al rey Harald V con una salva fúnebre de 21 disparos a intervalos de 30 segundos. Geety Images

La despedida incluirá vigilias de velas protagonizadas por representantes de distintas confesiones religiosas y corrientes filosóficas, reflejo del carácter inclusivo que se atribuye al reinado del monarca.

En los bancos del templo se sentarán la familia y los amigos cercanos del rey Harald, más todo el gobierno noruego, junto con invitados que aluden a la trayectoria vital y patrimonial del rey Harald, señalan desde palacio.

También entrarán a la catedral, que tiene capacidad para menos de 1.000 personas, miembros de la realeza y jefes de Estado de diversos países. La Casa Real española estará representada por Felipe VI (58) y Letizia (53), junto a la emérita Sofía (87).

Entierro en un castillo

Tras el funeral, el féretro será trasladado en procesión hasta la iglesia del castillo de Akershus, donde tendrá lugar una ceremonia privada para la familia y los invitados reales.

El rey Harald V será bajado a la cripta del templo, en el mausoleo real de la fortaleza, donde reposan los sarcófagos del rey Haakon VII, la reina Maud, el rey Olav V y su mujer Marta.

Castillo de Akershus. Geety Images

Será en este momento cuando se desvele los detalles de su sarcófago que hasta ahora han sido casi secreto de Estado. Lo único que se sabe hasta el momento es que para su construcción el Gobierno destinó 20 millones de coronas suecas.

Se trata de una escandalosa cantidad con la que el rey Harald incluso llegó a bromear durante una cena de gala en 2025. "El presupuesto estatal contenía una partida que podía hacer pensar en las pirámides egipcias", dijo en su discurso, provocando las risas del público.

"Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. Estaremos allí un tiempo", continuó, mirando a su esposa.

Saludo Real

Finalizada la ceremonia en Akershus, el rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit saldrán al patio de la fortaleza. Las banderas, que habrán permanecido a media asta durante el luto, serán izadas de nuevo hasta lo más alto, mientras se disparará una doble salva real y las campanas de las iglesias de todo el país repicarán durante una hora.

Después, los nuevos reyes regresarán al Palacio Real junto al resto de la Familia Real, siguiendo el mismo recorrido de la procesión. Tienen previsto aparecer en el balcón del palacio para saludar a los ciudadanos al término de la jornada, aunque la hora concreta se comunicará más adelante.

Los reyes de Noruega saludando desde el balcón. Gtres

El cierre institucional llegará con una recepción en el Palacio Real ofrecida por Haakon y Mette-Marit para representantes de las autoridades noruegas, jefes de Estado visitantes, miembros de la realeza y familiares. Será el último gesto de una despedida histórica para Harald V, que reinó desde 1991 y cuya muerte ha abierto una nueva etapa para la monarquía noruega.