Mirko de Bulgaria, el primo de Felipe VI de 31 años trabaja como médico en un hospital de Madrid y tiene planes de boda

Mirko Sajonia-Coburgo Gotha, en sus redes sociales, durante su paso por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. @mirkosajonia

Suenan campanas de boda en la realeza europea. El príncipe Mirko de Bulgaria (31 años) acaba de anunciar su compromiso matrimonial con la también doctora Marta Embid (32), con quien lleva recetándose amor y complicidad desde 2023.

El joven novio, conocido en los pasillos de los hospitales madrileños como el doctor Mirko Sajonia-Coburgo, no es un doctor cualquiera. Es nieto del último zar búlgaro, Simeón II, de 89 años, y de la reina Margarita (91).

Sin embargo, muy lejos de estar en el foco mediático, el joven siempre ha preferido la bata blanca y la discreción como seña de identidad.

Mirko Sajonia-Coburgo Gotha, con su prometida, Marta Embid, en sus redes sociales. @mirkosajonia

Compromiso con la doctora Marta Embid

Según ha informado la revista ¡Hola!, la pareja se prepara para darse el "sí, quiero" en junio de 2027 en Madrid, la ciudad donde nació su historia de amor.

El romance entre ambos comenzó durante los cinco años de formación médica e internado que compartieron en el Hospital Universitario San Carlos de Madrid (conocido también como Hospital Clínico San Carlos).

Mirko Sajonia-Coburgo Gotha, nieto de Simeón de Bulgaria, trabaja como médico en Madrid. Vithas

Tras coincidir en sus respectivas especializaciones sanitarias, hicieron una de sus primeras apariciones públicas conjuntas durante la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (51), y Teresa Urquijo (29), el 6 de abril de 2024.

Un enlace que contó con la presencia de destacados miembros de la realeza, entre ellos los reyes Juan Carlos (88) y Sofía (87), junto a las infantas Elena (62) y Cristina (61).

Dos familias reales unidas

Esta boda añade un nuevo capítulo a la historia de dos familias reales que no solo comparten árbol genealógico, sino que son prácticamente pandilla de toda la vida.

Todo empezó cuando la familia real búlgara encontró en España su refugio durante el exilio. Desde entonces, la sintonía entre ambas dinastías ha sido total.

Buena prueba de ello es la profunda amistad que une al tío del novio, Kyril de Bulgaria (62), con su primo lejano, el rey Felipe VI (58).

Tan piña eran de jóvenes que el por entonces Príncipe de Asturias no dudó en ejercer de testigo en el 'sí, quiero' de Kyril con Rosario Nadal en 1989. Ahora, es el turno de la nueva generación de pasar por el altar.

Cabe recordar que son considerados de Felipe VI por los múltiples entre las dinastías europeas (Sajonia-Coburgo y Borbón). Por tanto, la relación de Mirko con Felipe VI es de primo en segundo o tercer grado por generación.

Además, Simeón II de Bulgaria (abuelo de Mirko) era también pariente cercano de la a través de la Casa de Grecia y las ramas de la realeza europea del siglo XX.

Kubrat de Bulgaria, con su mujer, Carla Royo Villanova, en la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo, en 2024. GTRES

Tras los pasos de su padre

Primogénito del príncipe Kubrat de Bulgaria (60), príncipe de Panagyurishte, y de Carla Royo-Villanova y Urrestarazu (57), Mirko ha optado por seguir la vocación médica de su progenitor.

Como se sabe, el príncipe Kubrat, tercer hijo de Simeón II, es un reconocido cirujano general y del aparato digestivo.

Mirko ha expresado públicamente el profundo respeto y admiración que siente por su padre, de quien afirma: "Me enseñó a trabajar incansablemente y a cuidar siempre de mi familia y amigos".

Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y con diploma en Cirugía, el príncipe Mirko ejerce actualmente como especialista en Cirugía General y Digestiva (o visceral).

A día de hoy compagina su labor entre el Hospital Nuestra Señora del Rosario y el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

Por su parte, su prometida, la doctora Marta Embid, es especialista en Anestesiología y Reanimación, formando una alianza perfecta tanto en lo personal como en lo profesional.

Con este enlace en el horizonte para el verano de 2027, la monarquía búlgara celebra una feliz noticia que une de nuevo a la realeza con la dedicación a la medicina y la sociedad madrileña.