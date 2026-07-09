El príncipe Harry visita el Reino Unido sin Meghan ni sus hijos: su visita a un hospital infantil a 190 kilómetros del rey Carlos III

El príncipe Harry, en su visita al hospital infantil de Birmingham con motivo del 20.º aniversario del programa WellChild Nurse, del que es mecenas desde hace 18 años. GTRES

El príncipe Harry (41 años) ha vuelto a pisar suelo británico en una visita de cinco días. No es el viaje que él tenía previsto hacer, ya que quería ir con su familia, pero una vez en territorio patrio se ha metido de lleno en sus compromisos solidarios.

En la que es su cuarta jornada en el Reino Unido, el duque de Sussex se ha trasladado este jueves, 9 de julio, a Birmingham, a unos 190 kilómetros de Londres, donde reside su padre, el rey Carlos III. Allí ha protagonizado un emotivo encuentro con niños gravemente enfermos y personal sanitario en el Hospital Infantil de la ciudad.

A esta cita, marcada por el contraste de sus obligaciones y un complejo panorama legal y familiar, ha acudido solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle (44), ni de sus hijos, los príncipes Archie (7) y Lilibet (5).

El príncipe Harry ha visitado a varios niños ingresados en el hospital infantil de Birmingham, en el Reino Unido. GTRES

Se reúne con niños enfermos

El motivo de este desplazamiento ha sido el 20º aniversario del programa WellChild Nurse de dicho centro médico, una iniciativa de la que el duque es mecenas desde hace 18 años y que cofinancia de manera activa desde entonces.

Este programa resulta vital para las familias, ya que cuenta con enfermeras especializadas que ayudan a niños con patologías graves y necesidades médicas complejas a realizar una transición segura desde el hospital hacia la vida en sus hogares.

Durante su recorrido por las salas del hospital, Harry se mostró especialmente cercano.

El hijo menor de Carlos III se sentó a charlar con Bilal Mirza, un paciente de 12 años que, tras perder capacidad pulmonar debido a una neumonía, necesita un respirador artificial, una traqueotomía y una válvula fonatoria para poder comunicarse verbalmente.

El duque estrechó su mano y conversó con él ante la mirada de sus padres, Lubna Bashir e Imran Mirza, y sus hermanos pequeños, Muzammil y Aroosh.

Poco después, el príncipe mantuvo otro tierno encuentro con Alec Hill, también de 12 años, quien padece una rara afección cromosómica y una enfermedad del sistema inmunitario que le han causado un daño cerebral por el que se desplaza en silla de ruedas.

Harry compartió confidencias con el pequeño y con sus progenitores, Kelly y Stuart Hill, antes de reunirse con los responsables del proyecto: Amy Mitchell, directora de programas de WellChild; Matthew Boazman, director ejecutivo del hospital; y Nicky Holt, quien se ha convertido recientemente en la enfermera número 53 de la fundación.

Durante su visita, el príncipe Harry se ha reunido con niños gravemente enfermos, sus familias y el personal sanitario, conociendo de cerca el trabajo de las enfermeras especializadas que ayudan a los menores a continuar sus cuidados en casa. GTRES

Un viaje en solitario

La presencia de Harry en el Reino Unido, donde aterrizó el pasado lunes, ha vuelto a reavivar el debate sobre su seguridad y su entorno familiar.

Ni Meghan Markle ni sus hijos han viajado desde California. Una decisión motivada, según fuentes de su entorno, por las persistentes preocupaciones del duque en torno a la seguridad de su familia en territorio británico.

Aunque inicialmente estaba previsto que la duquesa de Sussex asistiera a algunos de los actos, los planes se cancelaron abruptamente la semana pasada. ¿La razón? Le fue denegada su solicitud para contar con seguridad para su familia financiada con fondos públicos.

El príncipe Harry es recibido por Amy Mitchell y Matthew Boazman a su llegada al hospital infantil de Birmingham. GTRES

Visita exprés

Esta visita exprés a Birmingham forma parte de la agenda oficial de las celebraciones de Un año para los próximos Juegos Invictus, que tendrán lugar precisamente en esta ciudad en julio de 2027.

De hecho, el pasado miércoles, Harry estuvo blindado en el Royal Hospital Chelsea de Londres asistiendo a reuniones privadas y cumbres con directores de equipos internacionales de su fundación, donde perfilaron los detalles de los Premios Espíritu Invictus que se entregarán en la capital este próximo mes de septiembre.

El rey Carlos III y Camila, en su visita a la Sociedad Zoológica de Londres, este jueves, 9 de julio. GTRES

La cita de Carlos III y Camila en Londres

De manera paralela a la visita de Harry, el rey Carlos III y su esposa Camila han visitado el zoológico de la capital británica para celebrar el 200 aniversario de la Sociedad Zoológicade Londres (ZSL).

Allí no solo han desafiado juntos el calor abrasador de la mañana (34º C), la pareja ha posado para la prensa gráfica internacional, sin hacer mención alguna a la presencia de Harry en el país.

Esta visita es la primera que realiza el Jefe de Estado al zoológico como mecenas de la ZSL. La primera vez que visitó el recinto fue cuando tenía apenas un año de vida para ver a Brumas, un cachorro de oso polar recién nacido.

Desde 1828, todos los monarcas del Reino Unido han sido mecenas de la sociedad, ubicada en Regent's Park, el primer zoológico científico del mundo.

En la actualidad, el centro investiga enfermedades en animales, capacita a veterinarios especializados en fauna silvestre, rastrea la propagación de las enfermedades entre especies y apoya proyectos de conservación en todo el mundo.

Además, proporciona nuevas instalaciones veterinarias para los animales de los dos zoológicos de la ZSL: Londres y Whipsnade.

El príncipe Guillermo, en su visita a Hastings (East Sussex), este jueves, 9 de julio. GTRES

Los planes de su hermano Guillermo

Si bien Harry no se ha visto aún las caras con su padre, tampoco lo ha hecho con su hermano, el príncipe Guillermo (44), quien también ha atendido sus compromisos profesionales.

Este jueves, el príncipe de Gales se ha trasladado a Hastings, en East Sussex, para apoyar a la comunidad pesquera de la localidad y poner en valor la labor de las organizaciones locales lideradas por jóvenes y de carácter comunitario.

En su visita, el futuro Rey se ha reunido con varios vecinos y visitantes de la ciudad, ajeno por completo a la estancia de Harry en el país.

Cabe recordar que el príncipe Guillermo no viajará a Estados Unidos para asistir al partidode fútbol entre Noruega e Inglaterra correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Casa Real británica ha confirmado que el heredero al trono ha decidido priorizar el tiempo de descanso estival con sus hijos en Anmer Hall y Balmoral, en lugar de realizar viajes transatlánticos en las primeras fases del torneo.

Y es que solo apoyará a la Selección de su país si Inglaterra llega a la final. Así lo confirmó el propio Guillermo en el pódcast New Heights de los hermanos Kelce: asistirá "sin duda" a la gran final en Nueva York si los Three Lions logra superar los próximos partidos eliminatorios.

El príncipe Harry, en su visita al hospital infantil de Birmingham. GTRES

Revés judicial

La agenda institucional del príncipe Harry se ha visto ensombrecida por un duro revés judicial.

El Tribunal Superior ha desestimado las demandas interpuestas por el príncipe Harry y otras seis personalidades públicas contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail.

Los demandantes, entre ellos el cantante Elton John y su pareja, David Furnish, acusaban al grupo de comunicación de utilizar información recopilada ilegalmente para redactar diversos artículos publicados años atrás.

Sin embargo, en su sentencia, el juez Nicklin subrayó que la mera sospecha no constituye una prueba suficiente y concluyó que los reclamantes no aportaron evidencias sólidas para respaldar sus acusaciones.

Asimismo, el tribunal desestimó las acusaciones de falso testimonio contra directivos de la editorial en la Comisión Leveson, calificando estos alegatos de "sumamente graves" y afeando la manera en que los demandantes articularon su estrategia legal.

Tras conocerse el fallo, la editora de la cabecera británica, que siempre ha negado de forma rotunda las imputaciones, celebró la resolución tachándola de "victoria aplastante".

La noticia, de la que se enteró al inicio de su comparecencia en Chatham House para los Juegos Invictus, añade una pesada carga anímica a un viaje que, al menos hoy entre las paredes del Hospital Infantil de Birmingham, ha preferido centrar en la sonrisa de los más vulnerables.