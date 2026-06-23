Relevo real en Noruega: los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus representan a la Corona en el Mundial de Fútbol

El partido del Mundial entre Noruega y Senegal, celebrado este lunes, 22 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contó con dos testigos de excepción. La princesa Ingrid Alexandra (22 años) y el príncipe Sverre Magnus (20) se encontraban entre el público para apoyar a la selección de su país.

Los hijos de los príncipes herederos, Haakon (52) y Mette-Marit (52), volaron hasta EEUU como representantes de la Familia Real, ya que por razones obvias de salud ni su madre ni su padre pudieron hacerlo.

Desde el pasado 15 de junio, la princesa heredera se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Nacional de Noruega tras someterse a un trasplante de pulmón debido a la fibrosis que padece desde hace años.

Los jóvenes disfrutaron del encuentro que finalizó con victoria para su país desde el palco. Allí se pudo ver a ambos vestidos con las bufandas de su selección aplaudiendo cada gol de su equipo, que ganó por tres goles a dos en la fase de grupos.

Según recogió el medio noruego VG, un portavoz de la Casa Real transmitió que la princesa heredera se alegraba de que sus hijos pudieran representar a la Corona en esta importante ocasión.

Era la primera vez que los hermanos ejercían en solitario. Hasta ahora siempre lo habían hecho junto a sus padres. Lo cierto es que desde que la salud de Mette-Marit empezó a resentirse ambos han adquirido mayor protagonismo en los actos oficiales. Sobre todo Sverre Magnus que ha sustituido a su madre en más de un compromiso institucional.

En los últimos meses el joven ha ganado peso en la Familia Real y ha aumentado considerablemente su agenda. Se le ha podido ver acompañando a su padre en diversos eventos de todo tipo.

Sverre Magnus es el tercero en la línea de sucesión al trono noruego, por detrás de la princesa Ingrid Alexandra, y de su padre, el príncipe heredero Haakon.

Su futuro aún no está del todo claro porque como dijo su propio padre tiene que ser capaz de encontrar su camino, ya que el trono está claro que recaerá sobre su hermana.

Sverre se graduó en 2024 en tecnología de la información y producción de medios. De momento, parece que al joven príncipe le gusta mucho el cine. El año pasado fundó su propia productora Magnus Productions, como informaron los medios noruegos.

Regreso de Australia

Ingrid Alexandra está llamada a suceder a sus padres en el trono. Actualmente se encuentra estudiando fuera, en Australia, en la Universidad de Sídney. Su regreso a casa se ha acelerado, interrumpiendo sus clases, debido a la situación tan delicada de su madre.

Fue Haakon de Noruega quien anunció hace unas semanas que su hija volvía a casa para estar con Mette-Marit. Sin embargo, retomará sus estudios en el nuevo curso con normalidad si todo va como se espera.

El propio príncipe heredero ha limitado sus salidas oficiales para poder estar cuidando a su mujer. La Casa Real anunció que su agenda se iba a ver reducida porque ahora la prioridad era la recuperación de la princesa.

La familia al completo ha visitado a Mette-Marit en el hospital. Incluso Marius Borg, a quien institucionespenitenciarias concedieron un permiso especial para abandonar la prisión por unas horas para estar al lado de su progenitora tras su operación de pulmón.

La princesa Ingrid Alexandra y su padre, Hakoon abandonan el hospital tras visitar a Mette-Marit. GTRES

La intervención ha salido bien, según los médicos, pero no ha estado exenta de polémica. La intervención se llevó a cabo tan solo 15 días después de ingresar en la lista de espera de trasplantes cuando la media para el resto de pacientes es de cinco meses a un año.

Además, se ha conocido que un piloto sueco fue enviado por la noche en secreto a por los órganos nuevos de Mette-Marit y los transportó a Oslo en un avión custodiado por militares.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus continuarán unos días más en Estados Unidos. Está previsto que en unas horas visiten la escuela de fútbol de TINJE en Gjoa Youth Soccer, en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

Se trata de una organización sin ánimo de lucro, que fue fundada por inmigrantes noruegos en 1911, que ofrece campamentos, viajes y clases de fútbol para niñas y niños de 3 a 18 años.