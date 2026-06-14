Marius Borg, las claves del caso que avergüenza a Noruega: 4 violaciones a mujeres inconscientes y agresiones

Uno de los mayores escándalos de la monarquía noruega está a punto de resolverse. Este lunes, 15 de junio, es la fecha prevista para que el Tribunal de Oslo dictamine sentencia sobre el caso de Marius Borg (29 años).

El hijo de la princesa Mette-Marit (52 años), en prisión preventiva hasta el juicio, se enfrenta a un total de 40 cargos entre los que se encuentran acusaciones muy graves, como violaciones y abusos sexuales a varias de sus exparejas.

La Fiscalía pide para él un total de siete años y siete meses de prisión, que de cumplirse mantendrían al joven hasta los 36 años entre rejas.

Una situación muy angustiosa para Borg no solo por lo que implica estar privado de libertad, sino por la situación familiar actual con su madre, gravemente enferma y a la espera de un trasplante de pulmón.

Marius Borg en una imagen de archivo. GTRES

El primer delito de violación atribuido a Marius fue en 2018 cuando sólo tenía 21 años. Los hechos, para más inri, ocurrieron en el sótano del palacio real de Skaugum. En 2023, repitió su atroz comportamiento con otra de sus víctimas, pero no fue hasta un año después que el hijo de la princesa heredera fue detenido por primera vez.

El detonante del caso fue la denuncia de Rebecca Helberg. Después de un episodio de violencia y vandalismo en el apartamento de ella, en el exclusivo barrio de Frogner, Oslo, la policía se personó en el lugar de los hechos.

Cuando los agentes entraron en la casa se encontraron todo patas arriba, con estanterías volcadas, lámparas arrancadas del techo e incluso un cuchillo incrustado en la pared. La mujer tuvo que ser hospitalizada por contusiones.

Borg admitió entonces estar bajo los efectos de las drogas para justificar sus actos y pidió disculpas a la que por entonces era su novia. "Mi amor, te pido disculpas. Esto nunca debería haber sucedido y asumo toda la responsabilidad de mis actos".

Poco o nada le duró el arrepentimiento, ya que tan solo un mes más tarde -en septiembre de 2024- fue detenido de nuevo por saltarse la orden de alejamiento contra su expareja.

En noviembre de 2024, llegó la tercera detención por violar a una mujer inconsciente y grabar vídeos con su teléfono móvil.

Tras pasar una semana en prisión preventiva, el hijo de Mette-Marit fue enviado a un centro de desintoxicación en Londres, pero logra escaparse ocho días después de ingresar.

Con los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit. Gtres

40 delitos

Tras todo lo ocurrido, la policía abrió una investigación más amplia contra Marius Borg en la que aparecieron más testimonios de mujeres. La Fiscalía presentó una acusación inicial con 32 delitos, incluyendo cuatro violaciones.

Según fueron recabando más datos, se fueron sumando cargos al investigado al que también se le relaciona con delitos de tráfico de drogas, lo que hizo que ascendiera el número de cargos hasta 38.

Cuando llegó el día del inicio del juicio, la cifra llegaba a los 40 delitos, ya que un día antes había quebrantado una orden de alejamiento.

Desde el 2 de marzo de 2026, Borg está en prisión preventiva, siendo varias las ocasiones en las que ha pedido salir de la cárcel para cumplir arresto domiciliario.

La última hace 10 días cuando solicitó ser liberado para poder estar con su madre cuya fibrosis pulmonar crónica se ha agravado en los últimos tiempos. Esta fue la vez que más cerca estuvo de conseguir esa especie de permiso porque el Tribunal de Oslo aprobó su liberación.

Marius Borg con su hermanastro Sverre Magnus.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación frenó la decisión incidiendo en el alto riesgo de reincidencia del joven. Por encima de todo, la seguridad de las víctimas.

Juicio

El 3 de febrero arrancó el juicio contra Marius Borg en la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo. Han sido en las que se han escuchado testimonios de 50 testigos -7 víctimas: 6 mujeres + 1 hombre-, y ha declarado el acusado.

El relato más aterrador lo hizo Nora Haukland, otra de sus víctimas, quien describió algunos de los episodios de malos tratos a los que fue sometida. "Me golpeó en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento".

Juliane Snekkestad, otra de sus denunciantes, por su parte, reveló también haber sufrido abuso psicológico y físico a manos de su ex. "Ninguna mujer debería estar expuesta a esto. Por lo tanto, siento la verdadera responsabilidad de alzar la voz".

Uno de los momentos más esperados fue, sin duda, la declaración del hijo de Mette-Marit. Sin poder contener las lágrimas explicó que la presión a la que había estado sometido desde pequeño era una de las razones de su comportamiento actual.

"He vivido una vida con la que pensarías que muy pocos aquí se identifican. Sí, mucha fiesta, mucho alcohol, muchas drogas. Casi todos en Noruega me conocían mucho antes de que todo esto pasara", comenzó diciendo al respecto de su estilo de vida.

La Casa Real noruega al completo. GTRES

"Soy conocido por ser el hijo de mi madre y nada más, por lo que he tenido una necesidad extrema de reafirmación durante toda mi vida. Eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y demás".

Aunque reconoce su vida descontrolada, negó en todo momento haber abusado de todas esas mujeres y se declaró inocente. "Tuvimos sexo completamente despiertos y de forma voluntaria", reiteró.

Ahora será el Tribunal de Distrito de Oslo el que dicte este lunes 15 de junio a las 8:30 horas la sentencia de este caso que ha sumido a la monarquía noruega en una crisis de imagen sin precedentes.

La princesa Mette-Marit ha sido incluso acusada de encubrir los presuntos delitos y escándalos sexuales de su hijo.

Marius Borg es fruto de la relación que tuvo la mujer de Haakong de Noruega con Morten Borg cuando ella era camarera. El padre de Marius también tiene un pasado conflictivo y ha estado al menos dos veces en prisión por delitos relacionados con las drogas.