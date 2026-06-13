El rey Carlos III se mimetiza con su esposa Camila en el desfile Trooping the Colour: el mensaje tras sus llamativos atuendos

La pompa, la tradición y la sintonía visual de la Familia Real británica han vuelto a apoderarse de las calles de Londres en una de las citas más importantes del calendario monárquico.

Este sábado, 13 de junio, todas las miradas se han posado sobre la figura de Carlos III (77 años), y su esposa Camila (78), quienes han enviado un poderoso mensaje de unidad y complicidad a través de sus estudiadas elecciones de vestuario.

Y es que, más allá del estricto protocolo militar, uno de los detalles más llamativos de la jornada ha sido la perfecta coordinación estética entre los soberanos.

Los reyes Carlos III y Camila, en el tradicional desfile Trooping The Colour. GTRES

Sintonía en rojo regio: el mensaje de los monarcas

El rey Carlos y la reina Camila se han ataviado, los dos, de rojo regio. Su lenguaje visual no es cosa del azar: ambos han lucido sendos conjuntos rojos a juego con un noble fin: consolidar la imagen de unión y solidez institucional en un momento clave para la monarquía.

Cabe destacar que la mimetización del matrimonio se ha construido a través de sendos homenajes a las fuerzas armadas.

El rey Carlos III ha vestido el uniforme del regimiento que ha desfilado este año, los Grenadier Guards, luciendo la rigurosidad y la elegancia de las vestiduras oficiales.

El rey Carlos III, este sábado, 13 de junio, en Trooping The Colour. @theroyalfamily

Los también conocidos como los Guardias Granaderos son uno de los regimientos de infantería más antiguos, emblemáticos y con mayor rango del Ejército Británico.

Son famosos por participar en ceremonias reales, aunque su función principal es el combate de élite.

La reina Camila, con un vestido de Fiona Clare, ha lucido una boina negra de Philip Treacy adornada con una pluma blanca, la insignia de la gorra de los Grenadier Guards. @theroyalfamily

Camila, por su parte, ha rendido tributo al mismo regimiento con un vestido de Fiona Clare, una boina negra de Philip Treacy adornada con una pluma blanca, la insignia de la gorra de los Grenadier Guards y un broche de este grupo.

La elección del rojo regio no solo ha aportado vistosidad -y majestuosidad- al desfile. También ha funcionado como un símbolo de estabilidad y conexión entre el rey y su consorte.

Kate Middleton, en el desfile Trooping The Colour. GTRES

Kate Middleton y su hijo Louis acaparan las miradas

La princesa de Gales (44) lucía radiante mientras paseaba en el carruaje Ascot Landau acompañada de su hijo pequeño.

Este año, a diferencia del año pasado, -que le tocó el turno a Charlotte (11)-, el príncipe Louis (8) ha sido quien se ha sentado a su lado.

Los otros dos hijos del Heredero al Trono y su esposa, George (12) y Charlotte, se han situado al otro lado del vehículo.

El príncipe George, en Trooping the Colour. GTRES

Kate, muy elegante con un conjunto en azul celeste, ha lucido, por tercer año consecutivo, un broche de la Guardia Irlandesa. La Princesa ostenta el rango de Coronel de dicha guardia, un prestigioso cargo militar que heredó de su marido, el príncipe Guillermo (43), en diciembre de 2022.

Aficionada a llevar sombreros espectaculares en este tipo de eventos, para el desfile de hoy ha optado por un diseño de Philip Treacy.

La duquesa de Edimburgo, acompañada de Sir Tim Laurence. GTRES

La duquesa de Edimburgo, de blanco

A la cita no han faltado dos de los hermanos del Rey: la princesa Ana (75), quien, en calidad de Coronel de los Blues and Royals, ha llevado el uniforme ceremonial completo del Royal Horse Guards y 1st Dragoons; y el príncipe Eduardo (62), ataviado con el uniforme de la Guardia Ceremonial de la Guardia Escocesa. Ambos han accedido al palacio a caballo.

Por su parte, sus respectivas parejas han compartido carruaje. Sofía de Edimburgo (61), quien ha elegido un precioso conjunto blanco para el desfile, iba acompañada de su cuñado, Sir Timothy Laurence.

La princesa Ana, en Trooping The Colour, este sábado, 13 de junio, en Londres. @theroyalfamily

En el caso de Andrés Mountbatten-Windsor (66), ni estaba, ni se le esperaba. Como se sabe, el expríncipe no asiste a actos públicos tras su 'destierro' de la monarquía británica tras verse involucrado en el escándalo de abusos sexuales y tráfico de menores del financiero Jeffrey Epstein.

Su situación se ha agravado radicalmente tras ser detenido por la policía británica, el pasado mes de febrero, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

Los duques de Gloucester, en Trooping The Colour. GTRES

Los lunares de la duquesa de Gloucester

Los duques de Gloucester, que se encuentran entre los miembros de alto rango de la Familia Real británica que asisten al desfile Trooping the Colour este año, tampoco se han perdido esta cita. El matrimonio se ha trasladado en el carruaje Barouche número 2.

Cabe recordar que el príncipe Ricardo es primo hermano de la difunta reina Isabel II. Su esposa, la princesa Brígida (Birgitte van Deurs), también estaba muy unida a la desaparecida soberana.

Una tradición que paraliza Londres

Cada mes de junio, la capital británica se paraliza con el Trooping the Colour, el gran desfile militar que celebra el cumpleaños oficial del rey y que ha reunido a más de 1.400 soldados, 200 caballos y cientos de músicos en un espectáculo de tradición, disciplina y pompa real.

El recorrido ha arrancado, como es tradición, en Buckingham Palace. Desde allí ha avanzado por The Mall hasta Horse Guards Parade y ha regresado al palacio, donde miles de personas aguardan el momento más icónico del día: la aparición del clan Windsor en el balcón, seguida de la exhibición aérea de la Fuerza Aérea Real, una imagen que cada año da la vuelta al mundo.

El origen de Trooping the Colour se remonta al siglo XVII, una época en la que las banderas de los diferentes regimientos del ejército británico, conocidas popularmente como "colores" (colours), cumplían una función vital en el campo de batalla.

Ante el caos y el humo de los enfrentamientos, estos estandartes se convertían en los principales puntos de referencia para los soldados en combate.

Por ello, se estableció la práctica diaria de marchar y escoltar (trooping) las banderas ante las tropas para que cada combatiente pudiera reconocer e identificar fácilmente la insignia de su unidad, forjando así un arraigado ritual de disciplina y lealtad militar.

Aunque Carlos II fue el primer monarca en vincular la ceremonia a la Corona británica, el desfile se consolidó de manera definitiva y anual bajo el reinado de Jorge II en 1748.

Este rey, cuyo cumpleaños real era en noviembre, decidió unificar la festividad militar con su aniversario para aprovechar el clima más favorable del verano londinense.

Desde la llegada al trono de Jorge III en 1760, el Trooping the Colour pasó a celebrarse de forma ininterrumpida como el festejo oficial del cumpleaños del soberano, convirtiéndose en el monumental despliegue de tradición e identidad nacional que se mantiene intacto hasta el día de hoy.