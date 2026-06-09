El encuentro privado de Victoria Federica y sus primos, Pablo y Miguel Urdangarin, con León XIV en la Nunciatura

El Papa León XIV junto a la Emérita, sus hijas, Elena y Cristina, Pablo y Miguel Urdangarin y Victoria Federica. RRSS

Este pasado lunes, 8 de junio, al filo de las 17 horas, el Papa León XIV, durante su penúltimo día de su viaje a Madrid, ha recibido en la Nunciatura Apostólica de la capital a la reina emérita Sofía (87 años), minutos antes de desplazarse el Sumo Pontífice a la Almudena.

Pese a que en un principio había trascendido que en ese encuentro privado tan sólo estaba la Emérita, horas después se ha hecho público que la han acompañado sus hijas, Elena (62) y Cristina (60), y tres de sus nietos, Miguel Urdangarin (24), Pablo (25) y Victoria Federica (25).

La reunión, breve y estrictamente programada debido a la intensa agenda del Pontífice en su visita oficial a España, ha transcurrido en un ambiente formal y sin presencia de medios, aunque horas más tarde el fotógrafo del Vaticano difundió las imágenes oficiales.

El Papa ha recibido en la Nunciatura a la Reina Sofía y las infantas Elena y Cristina.

En el encuentro estuvieron presentes tres nietos de la Reina: Victoria Federica y Pablo y Miguel Urdangarín Borbón.#ElPapaenMadrid pic.twitter.com/n6maLJY6vV — Eva Fernández (@evaenlaradio) June 8, 2026

A la luz de la imagen, y lo que respecta a lo estilístico, la Familia del Rey ha cumplido rigurosamente con el protocolo vaticano.

Así, Pablo y Miguel han vestido traje oscuro y corbata, mientras que las infantas y Victoria Federica se han inclinado por conjuntos sobrios de dos piezas, con mangas y hombros cubiertos, largos, discretos y sin adornos llamativos.

Destaca el color negro en la parte superior de sus estilismos, tal y como exige la etiqueta para las mujeres que no cuentan con el privilegio de vestir de blanco.

Tras el encuentro privado, la reina Sofía ha acompañado al papa León XIV en su agenda oficial en Madrid, asistiendo al homenaje y oración en la Catedral de la Almudena en honor a la Virgen que da nombre al templo, patrona de la capital y de su archidiócesis.

La reina Sofía, saludando al Papa León XIV en la Nunciatura. Gtres

Este acto ha tenido, huelga decir, un significado especial para la reina emérita, ya que ha supuesto su primer encuentro público con el Pontífice, al no haber podido asistir a la misa inaugural del pontificado celebrada el 18 de mayo de 2025 en la Plaza de San Pedro.

Durante el pasado fin de semana, han sido los reyes, Felipe VI (58) y Letizia (53), y sus hijas, Leonor (20) y Sofía (19), quienes han representado a la Corona en los principales actos de la visita papal, incluida la multitudinaria misa celebrada en la Plaza de Cibeles.

Precisamente en Cibeles se vio también a las infantas Elena y Cristina acompañadas por varios de sus hijos y parejas, una imagen que llamó la atención por la amplia presencia de la tercera generación de la Familia del Rey.

En la tribuna se encontraban Pablo Urdangarin junto a su novia Johanna Zott, Juan Urdangarin (26) acompañado por la canadiense Sophia Khan, Miguel Urdangarin con Olympia Beracasa, Irene Urdangarin (21), y Victoria Federica junto a su pareja actual, Jorge Navalpotro.

Poco más de 24 horas después, la escena se ha repetido casi por completo en la Nunciatura, aunque en un formato mucho más reducido y privado, lo que ha permitido a la reina Sofía, a las infantas y a los tres nietos presentes mantener una conversación más cercana con el Pontífice.

Así ha sido la audiencia privada de la Reina Sofía en la Nunciatura Apostólica junto a León XIV. La infanta Cristina ha destacado el discurso del Pontífice en el Congreso, con el apoyo de Victoria Federica: "Se necesitaba". La Reina ha destacado la ausencia de Juan e Irene… https://t.co/E4UrtYG2D5 pic.twitter.com/KxYIfpjcFc — Jose Moreno (@Josemn1_) June 8, 2026

Esta audiencia ha sido interpretada como un gesto de unidad en torno a la figura de la reina emérita, que continúa desempeñando un papel relevante en actos de carácter religioso y cultural.

También ha servido para mostrar la buena sintonía entre los nietos del rey emérito y su abuela, así como la presencia activa de la tercera generación en eventos de relevancia internacional.

Desde la catedral de la Almudena, León XIV ha hecho su último recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, antes de trasladarse en coche cerrado hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde celebra un acto con la comunidad diocesana.

Poco después del encuentro con la reina Sofía, sus hijas y sus nietos, ha salido de la Nunciatura el papa con dirección a la catedral en medio de gritos de 'Viva el Papa' de las decenas de personas concentradas en los alrededores pese al intenso calor.

La despedida del Papa

El Papa León XIV, en el Bernabéu. Gtres

Este martes, 9 de junio, en su último día del Pontífice en Madrid -antes de poner rumbo a Barcelona-, León XIV ha llegado al recinto ferial Ifema.

Allí, se ha despedido de Madrid con un acto de agradecimiento a la labor de los 17.000 voluntarios que han participado en la organización de los distintos actos celebrados en la capital.

Montado en un vehículo de golf, el Pontífice se ha dirigido al escenario tras hacer un recorrido por el pabellón 3 del recinto ferial saludando a los más 12.000 voluntarios de todas las edades que se han acercado a decir adiós al Papa.

La fiesta organizada por los voluntarios ha comenzado a las 8:30 de la mañana, en la que se han intercalado la proyección de vídeos con las vivencias de estos días y actuaciones de música como la tuna.

También han subido al escenario los artistas Pablo López y Soraya Arnelas.

León XIV, acompañado en este último acto por la ministra de Defensa, Margarita Robles, escuchará los testimonios de dos voluntarios y posteriormente hará su última intervención pública en su recorrido por Madrid.

A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.

Al mediodía comenzará la visita de León XIV a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas.