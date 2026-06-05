El expríncipe Andrés reaparece con un morado en la mejilla tras revelarse que recibió ingresos por subarrendar casas rurales

La imagen ha ocupado los titulares de los principales medios de comunicación británicos en las últimas horas: el expríncipe Andrés (66 años) ha reaparecido, a bordo de un coche cerca de su residencia en Norfolk, con un enorme morado en la mejilla.

Esta impactante instantánea acontece justo cuando una nueva investigación gubernamental vuelve a situarlo en el centro de un escándalo que reabre el debate sobre sus privilegios, su relación con el dinero y su papel dentro de la monarquía británica.

De momento, no se conoce la naturaleza de este percance en la salud del exduque. El informe, publicado por la Oficina Nacional de Auditoría, ha destapado prácticas que comprometen directamente al expríncipe caído en desgracia.

"El desacreditado Andrew Mountbatten-Windsor se enfrenta a duras revelaciones sobre su avaricia", señala el documento, que detalla cómo el expríncipe habría obtenido ingresos adicionales subarrendando casas rurales dentro de la finca Royal Lodge, en Windsor.

Todo ello, pese a no haber pagado alquiler durante dos décadas. El informe es contundente. Revela que Andrés "se embolsó ingresos extra subarrendando casas rurales en su mansión Royal Lodge en Windsor, a pesar de no haber pagado alquiler él mismo durante 20 años".

La investigación detalla que tres viviendas de la finca fueron alquiladas a terceros y que los ingresos generados "se pagaron a Andrew Mountbatten-Windsor".

La práctica, según fuentes oficiales, no solo vulnera el espíritu del contrato de arrendamiento, sino que supone un uso cuestionable de propiedades pertenecientes a The Crown Estate, cuyo beneficio debería revertir en las arcas públicas.

El exministro liberal demócrata Norman Baker no ha dudado en criticar duramente la situación: "Todo esto es indignante. Si nos fijamos en Andrew, esto es echar leña al fuego".

Y añade: "Esto demuestra un desprecio absoluto hacia el contribuyente, no solo porque Andrew pudo obtener un alquiler simbólico por una propiedad gigantesca, sino también porque ganó millones de dólares extra subarrendando propiedades".

El expríncipe Andrés, en una fotografía de archivo. Gtres

Y se remacha: "El dinero debería haber ido a parar a la Corona, no a sus bolsillos. La Familia Real vuelve a tomar el pelo al público".

Un desalojo forzado

El escándalo llega meses después de que Andrés fuera desalojado de Royal Lodge, una mansión valorada en 30 millones de libras. El desalojo se produjo en octubre, tras revelarse que había mentido sobre mantener contacto con su amigo y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Su contrato de arrendamiento, además, mostraba que pagaba un alquiler simbólico, prácticamente inexistente.

A pesar de ello, el príncipe mantiene derecho a una indemnización por la rescisión anticipada del contrato de 75 años. La cifra oscila entre 301.967 y 488.342 libras, dependiendo del estado del inmueble y de la fecha exacta de finalización.

Se cree que Andrés necesitará ese dinero para afrontar reparaciones pendientes en Royal Lodge.

Desde febrero, vive en Marsh Farm, en Sandringham, donde su hermano, el rey Carlos III, financia su nueva vida en Norfolk.

Los alquileres de Beatriz y Eugenia

La investigación no sólo afecta a Andrés. También revela que el rey Carlos (77) paga un alquiler reducido para sus sobrinas, las princesas Beatriz (37) y Eugenia (36), a pesar de que ninguna de ellas es miembro activo de la realeza.

Los alquileres, inferiores al valor de mercado, se basaban en valoraciones antiguas, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y equidad del sistema.

Beatriz y Eugenia de York. Gtres

El informe detalla que el alquiler de Eugenia en Ivy Cottage, dentro del Palacio de Kensington, se calculaba según una valoración de 2018, mientras que el de Beatriz en el Palacio de St. James se basaba en una valoración de 2020.

Las tarifas actuales representan el 64% y el 68% del valor de mercado estimado para 2026, respectivamente.

Según algunas fuentes, es el propio Rey quien paga estos alquileres, no los contribuyentes. Aun así, la revelación ha reavivado el debate sobre los privilegios de los miembros no activos de la familia real.

El informe también compara estos casos con otros dentro de la Familia Real. El príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (44) pagan 307.200 libras al año por su residencia en Windsor, Forest Lodge.

Han firmado un contrato de 20 años con una renta trimestral de 76.800 libras y sin depósito inicial, ya que asumen todos los costes de la reforma interior.

La comparación evidencia la falta de uniformidad en los acuerdos de alquiler dentro de la Casa Real, un sistema que, según los críticos, favorece a algunos miembros mientras exige mayores compromisos económicos a otros.